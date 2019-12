Avond over Lunettens erfgoed

Utrecht - Woensdagavond 11 december vanaf 19.30 uur vindt er in de Musketon in Lunetten een gespreksavond plaats over erfgoedwaarde in relatie tot Lunetten. De avond maakt deel uit van een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar erfgoed uit de periode na 1965.

Het PBL wil graag weten wat bewoners waarderen aan hun wijk, wat er verbeterd kan worden en waar hun mooiste herinneringen aan de wijk liggen. Achtergrond van het onderzoek is dat erfgoedbescherming en ruimtelijke ontwikkeling steeds meer hand in hand gaan en het bij benadering van erfgoed steeds minder gaat om puur behoud en veeleer om transformatie en herbestemming. Ook bureau MUST Stedebouw is bij de avond betrokken. Dit gaat op basis van de uitkomsten van de avond drie ontwerpen maken die later gepresenteerd zullen worden. Eerder deed de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed reeds een verkennend onderzoek naar de erfgoedwaarde van Lunetten, dit met opvallend positieve resultaten. Vooral structuur en opzet vonden zij waardevol uit erfgoedoogpunt De avond staat geheel los van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de wijk.

Wilt u deelnemen, liefst even aanmelden bij: joost.tennekes@pbl.nl.