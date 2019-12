Negende editie festival UJazz Fest

Zaterdag 1 februari vindt de negende editie plaats van het UJazz Fest. Headliners Ben van den Dungen, Kapok en Ilja Reijngoud - met vele anderen - treden aan in De Helling, LE:EN en de horeca rond Rotsoord, Utrecht. 's Middags zijn er onder meer showcases van conservatorium- en lokale bands.

Utrecht - Jazz leeft, danst, groeit, zeggen de organisatoren van het festival. Of, in de woorden van wijlen Frank Zappa: ''Jazz is not dead, it just smells funny''. Muzikale legendes krijgen deze zaterdag een welverdiend eerbetoon van hun huidige bewonderaars, terwijl volgende generaties nieuwe wegen zoeken. Het UJazz Fest brengt deze editie een afwisselende cocktail van beide benaderingen - van eigenwijs tot eerbetoon - met regionaal en landelijk bekende artiesten.

HKU Bigband

Ilja Reijngoud leidt de HKU Bigband van het Utrechts conservatorium, met saxofoniste Tineke Postma als gast. Later die avond bewijst hij met Bert Boeren eer aan de roemruchte band met die ándere twee trombonisten: J. J. Johnson en Kai Winding.

Het eigenzinnige trio Kapok komt met een nieuw programma, na hun voor een Edison genomineerde improvisatieproject Mirabel. Contrabassist Dion Nijland speelt op het scherp van de snede met zijn nieuwe, Utrechtse, all-star kwintet DEON; de vers afgestudeerde Jessica de Boer zingt een repertoire van subtiele jazz met een vleugje pop en wereldmuziek in het De Helling Café.

Afsluitend brengt het Ben van den Dungen Quartet een hommage aan de legendarische saxofonist John Coltrane.

's Middags biedt het festival een gratis toegankelijk programma met showcases van veelbelovend talent van het Utrechtse conservatorium en verrassende lokale ensembles.

Datum: zaterdag 1 februari 2020, van 15.00 tot 00.30 uur. Plaats: Rotsoord, Utrecht - in De Helling, LE:EN en diverse horeca-spots daaromheen. Toegang: middagprogramma gratis; avondprogramma €32/€27(leden UJazz)/ €12 (studenten). Kaarten te bestellen op De Helling.