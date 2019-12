Eerste Santa Run Utrecht op 14 december

Utrecht - Zaterdag 14 december start in Utrecht voor de eerste keer de Santa Run. De Santa Run is een fun-evenement met de kerst waarin honderden als kerstman/kerstvrouw geklede deelnemers een eenvoudig parcours door de Utrechtse binnenstad afleggen. Hiermee steunen zij de Stichting Met Je Hart, een initiatief om onze kwetsbare senioren in Utrecht meer met elkaar in contact te brengen en de eenzaamheid tegen te gaan. Een mooie kerstgedachte dus.

Om 15.30 uur wordt gestart met een warming-up op het Stadhuisplein (Korte Minrebroederstraat). Om 16.00 start de loop. Het parcours is één of twee keer 1,4 km en loopt via de Steenweg, de Zadelstraat, het Domplein, Achter Sint Pieter terug via het Oudkerkhof naar het Stadhuisplein. Na de finish is er glühwein, warme chocomelk en snert, aangeboden door de sponsors van het Stadhuiskwartier.



De kosten voor inschrijving zijn € 15,- voor volwassen en € 10,- voor kinderen. Hiervoor krijgt de deelnemer een kerstmanpak met startnummer en een medaille. De bijdragen gaan geheel naar het goede doel. Niet lopen, maar wel sponsoren kan natuurlijk ook.



De Santa Run is een initiatief van de Utrechtse Rotary Clubs en de Rotaract. De Santa Run wordt dit jaar, in navolging van 57 andere steden, voor het eerst ook in Utrecht georganiseerd. Het idee is dat met dit jaarlijks terugkerend evenement rond de kerst, aandacht wordt gevraagd voor Utrechtse bewoners die wat extra aandacht kunnen gebruiken.



Ook meelopen tegen eenzaamheid? Online inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 12 december 2019 op de website van Utrecht Rotary Santa Run (https://utrecht.rotarysantarun.nl/). Voor vragen over inschrijving of anders? Stuur dan een mail naar utrecht@rotarysantarun.nl