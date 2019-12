Speld van de Stad voor vier vrijwilligers De Jutter

UTRECHT - Groot feest vrijdagavond in buurthuis De Jutter. Burgemeester Jan van Zanen kwam langs aan de Amerhof om vier vrijwilligers de Speld van de Stad uit te reiken.

Die eer viel te beurt aan de vrijwilligers Badi el Boudakhani, Berdina - 'Dien'- Vos, Sadek el Ahmadi en Arnold Vianen. Badi en Sadek in de Stichting Tamount, die zich bezighoudt met de verbetering van de positie van de Marokkaanse gemeenschap door taallessen, huiswerkbegeleiding, Arabische lessen voor kinderen tussen de zes en zestien te geven. Stichting Tamount zetelt onder hetzelfde dak als De Jutter.

Berdina Vos en Arnold Vianen zetten zich al lange tijd in voor onder meer de maandelijkse dansavond en voor de koffie-ochtenden. ''Dien is een echt mensenmens met veel levenswijsheid. Een echte verbinder'', memoreerde Van Zanen. Arnold is ook de geluidsman van De Jutter. Het tweetal is er verantwoordelijk voor dat het buurthuis in 2007 van ondergang werd gered. Prinses Máxima verrichtte de heropening.

Utrechters kunnen de Speld ontvangen als ze zich op buitengewone wijze voor de stad hebben ingezet op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief gebied.