Vierde restaurant Buurten staat in startblokken

Hij kwam als student vanuit Duiven naar Utrecht, met de intentie om strafrechtadvocaat te worden. Maar het liep anders. Héél anders. De ambitieuze student Erik Derksen maakte nog wel zijn rechtenstudie af, maar belandde al snel in de horeca. Samen met compagnon Bob Gijsberts is de Utrechter eigenaar van bijna vier restaurants: Buurten.

door Jan van Stipriaan Luïscius

Utrecht - Het woord 'bijna' slaat op de nieuwe loot aan het Buurten-imperium: eind januari volgend jaar gaan de deuren open van Buurten in De Gaard in Tuindorp, nadat niet lang geleden Buurten in de Bieb in het Leidsche Rijn Centrum het licht zag. De vestigingen Buurten in Oost (Burgemeester Reigerstraat) en Buurten in de Fabriek (in de cereolfabriek in Oog in Al) bestaan al wat langer.

De heren pakken het slim en sympathiek aan: met hun restaurants willen ze echt ín de wijk gaan zitten. Participeren in de omgeving, meedoen met kleine en grotere buurtactiviteiten en het organiseren van bijvoorbeeld festivals. Zoals anderhalf jaar terug, toen organiseerde Buurten in de Fabriek met overburen café Kanaalzicht het zeer succesvolle muziek- en eetfestival Buurten bij Kanaalzicht. Nu hebben Erik en Bob 125 mensen in dienst.

Een mensenleven kan raar en onvoorspelbaar verlopen. De achttienjarige student Erik Derksen werkte als student in de horeca. Niets wees voor de afwasser en barkeeper op een succesvolle horecacarrière. Tót zijn bazen van toen hem benaderden. Ze zagen wel wat in de jonge Erik, die korte tijd later bedrijfsleider werd van De Papegaai, een van de eerste steengrill-restaurants. Er kwam al snel een tweede Papegaai, later vroom. En het Winterhuis werd overgenomen. Erik was 26 jaar oud en tot diep in zijn kruin in de horecawereld. ''Maar ik heb nog wel mijn studie afgemaakt.'' Zijn scriptie ging overigens over afpersingen in de Utrechtse horeca, jaren '80. ''Bepaalde ontmoetingen kunnen inderdaad je leven een heel andere wending geven'', geeft Erik Derksen toe, zittend in een van zijn etablissementen, Buurten in de Fabriek. ''Kijk, dit is zo'n voorbeeld van onze filosofie: midden in de wijk, laagdrempelig, open van 's morgens vroeg tot 's avonds. Huiskamer bieden. Voor ons is ook de aanwezigheid van een groot terras voorwaarde. Daarnaast verbinding zijn in en met de wijk. We doen dingen samen met buurtverenigingen en willen een ontmoetingsplaats voor de buurt en de wijk vormen. Zo zijn we ooit begonnen en het slaat aan. Je zou van een Buurten-dna kunnen spreken.''

Zorgen zijn er ook wel: het wordt moeilijker om (goed) personeel te vinden. De lat heel hoog leggen, kan al niet. ''En veel studenten gaan niet meer de horeca in. Hoge studiedruk en andere mogelijkheden op geld te verdienen.''

De twee horecaondernemers laten zich daardoor niet uit het veld slaan. ''Wij hebben veel van de stad gekregen, we willen met onze Buurten-zaken wat terug doen.''