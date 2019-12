Krant ontvangen? Sticker plakken, tenzij de rechter anders beslist

Utrecht - Wie na 1 januari 2020 reclamefolders en huis-aan-huisbladen wil blijven ontvangen, moet een ja-jasticker op de brievenbus plakken. Deze krant Stadsblad Utrecht, die valt onder huis-aan-huiskranten, vreest hierdoor voor een teruggang van het aantal lezers en daagde woensdag daarom de gemeente Utrecht voor de rechter. Die doet woensdag 18 december uitspraak.

Vanaf 1 januari komen reclamefolders en huis-aan-huisbladen alleen nog door de brievenbus als je een ja-jasticker op je bus hebt geplakt. De bestaande nee-nee- en ja-neesticker blijven ook gewoon geldig. Maar plak je niks, krijg je niks. Het huidige systeem (je plakt geen sticker als je wél folders wilt) wordt daarmee omgedraaid.

De nieuwe sticker moet jaarlijks voor een grote besparing op papier, inkt en brandstof voor het maken en verspreiden ervan zorgen. Een gemiddeld huishouden zou zo'n 70 kilo ongevraagd drukwerk per jaar in de brievenbus krijgen, ongeveer 34 kilo aan reclamefolders en 36 kilo aan wekelijkse huis-aan-huiskranten.''Onnodige verspilling; bovendien is alles wat daarin staat tegenwoordig ook online te vinden", zegt Maarten van Heuven van de Utrechtse Partij voor de Dieren, hoofdindiener van het plan achter de nieuwe sticker in Utrecht. Samen met GroenLinks en de ChristenUnie zorgden ze voor de invoering van de sticker.



Stadsblad Utrecht is niet blij met de sticker en daagde de gemeente Utrecht daarom voor de rechter. De uitgever van de krant, DPG Media vreest voor een teruggang van het aantal lezers, omdat het minder toegankelijk wordt. ''Het Stadsblad heeft een lokale relevantie, is een plek waar lezers kunnen zien welke activiteiten of aanbiedingen er om de hoek zijn", zegt een woordvoerder van DPG Media. ''Ligt je straat open? Zijn de krentenbollen bij de bakker om de hoek in de aanbieding? Daar lees je het. De krant verbindt bewoners, lokale initiatieven en ondernemers en als de oplage slinkt, slinkt dat ook." Volgens DPG Media dient het Stadsblad een andere functie dan de ongeadresseerde reclamefolders en moet de sticker daarom niet voor hen gelden.''En natuurlijk staat er ook reclame in het Stadsblad, maar dit is vaak reclame van lokale ondernemers die adverteren op grote schaal niet kunnen betalen. Bovendien is het blad gemaakt van 100 procent gerecycled papier, dus is de impact op het milieu is minimaal."

De ja-jasticker is gratis te krijgen op het Stadskantoor of in wijkbureaus. De bestaande nee-nee- en ja-neesticker blijven ook gewoon geldig.