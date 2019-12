Inschrijving Utrecht Marathon geopend

De 39ste editie van de Utrecht Marathon powered by Utrecht Science Park vindt op zondag 19 april 2020 plaats. De deelnemers lopen langs de highlights van de stad en finishen op het Utrecht Science Park waar Running, Food en Music centraal staan. De Utrecht Marathon steunt ook in 2020 KWF Kankerbestrijding.

Utrecht - Met een vernieuwd programma en muziekpunten langs het parcours wordt van de Utrecht Marathon een bijzonder Utrechts evenement gemaakt. De verschillende oude en nieuwe stadsdelen van Utrecht zijn door het marathonparcours (42,195 kilometer) aan elkaar verbonden. De combinatie van het lopen door de parken, stadsdelen zoals Leidsche Rijn en het lopen door de oude binnenstad zorgen voor een prachtige loopbelevenis. Ook dit jaar zullen de deelnemers starten op de Utrecht Science Park Halve Marathon (21,1 kilomteter), Kwart Marathon (10,55 kilometer) en de KWF Mini Marathon (circa 1.5 kilometer). Op het foodplein, gevestigd op het Utrecht Science Park, kan iedereen nagenieten onder het genot van een drankje, hapje en muziek.

Utrecht Science Park

De Utrecht Marathon powered by Utrecht Science Park is niet zomaar een sportevenement. De prachtige route vanuit het science park maakt een mooie verbinding met stad en regio Utrecht en sluit naadloos aan bij het Utrechtse 'Gezond Stedelijk Leven'. "Op het Utrecht Science Park werken we samen aan het verbeteren van gezondheid en kwaliteit van leven. Samen met (kennis)partners Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Sportcentrum Olympos en KWF Kankerbestrijding geven we inhoud aan de Utrecht Marathon, als start voor een langer en gezonder leven", aldus Jan Henk van der Velden, directeur-bestuurder Stichting Utrecht Science Park.

KWF - Ren tegen Kanker

De Utrecht Marathon steunt ook in 2020 KWF Kankerbestrijding. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding. De deelnemers kunnen het verschil maken door bij inschrijving een donatie te doen en/of een actiepagina aan te maken bij het KWF. Tevens heeft KWF een unieke actie. Wie via KWF inschrijft voor de kwart, halve of de hele marathon én minimaal 500 euro ophaalt aan sponsorgeld, wordt beloond met een gratis startbewijs en het unieke Ren tegen kanker-shirt.

Vorig jaar baarde de Utrecht Marathon opzien omdat verkeersregelaars deelnemers de verkeerde kant opstuurde. Hierdoor ontstond chaos, omdat hardlopers tussen het gewone verkeer terechtkwamen.

Inschrijven

De inschrijving van de Utrecht Marathon op zondag 19 april 2020 is geopend. Op de website vind je meer informatie over het evenement, de parcoursen en het programma.

