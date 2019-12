Mooiste Teen komt uit Utrecht

Utrecht - De knapste Teen komt uit Utrecht: Selina Rakke is zondag Teen Universe Netherlands geworden en zal Nederland vertegenwoordigen in Panama.



Die dag vond in Rijswijk de finale plaats van de eerste Miss Teen Universe Netherlands verkiezingen. In een show moesten de dertien finalisten zichzelf presenteren. Er werd niet alleen gekeken naar de presentatie tijdens deze finale, maar ook naar het hele traject van trainingen, presentaties en fotoshoots, die de finalisten al hadden afgelegd vanaf de casting op 8 september. "Het is zo mooi om deze jonge meisjes te zien uitgroeien naar jongvolwassen vrouwen tijdens dit traject. Het gaat niet alleen om het uiterlijk. We willen juist tijdens dit traject zien wie de meisjes zijn en waar ze voor staan. Dat telt voor een groot deel mee in de uiteindelijke jurering", aldus organisator Lyron Martina.

De 18-jarige Selina Rakke uit Utrecht mag zich een jaar lang Miss Teen Universe Netherlands noemen. Zij zal Nederland ook gaan vertegenwoordigen tijdens de Miss Teen Universe verkiezingen in Panama in januari. Op de foto de top 5 van links naar rechts Romy Harpal, Muskaan Rakhan, Selina Rakke, Amber Joosen en Kayleigh Raven.