Adellijke eindejaarsrondleidingen in Slot Zuylen

Bent u benieuwd hoe een adellijke familie kerst viert? Tijdens de eindejaarsrondleidingen van Slot Zuylen op 28, 29 en 30 december ervaren bezoekers de tradities rond de gezelligste tijd van het jaar. De hele familie is welkom!



Utrecht - Op 28, 29 en 30 december vinden de Eindejaarsrondleidingen plaats in een feestelijk aangekleed Slot Zuylen. Bezoekers wacht een warm onthaal in het sfeervolle kasteel. Tijdens de rondleiding vertellen de kundige gidsen van Slot Zuylen verhalen en anekdotes over de kerstviering in het kasteel. De feestelijke tradities die door de eeuwen heen in ere zijn gehouden worden daarbij niet overgeslagen!



Het huis is op deze dagen van onder tot boven feestelijk aangekleed en een lust voor het oog. Van de grote kerstboom in de sfeervolle Gobelinzaal tot de vele lichtjes die het slot en de tuin sieren. De gids vertelt tijdens de rondleiding het verhaal van de kerstviering in het slot met de daarbij horende eeuwenoude familietradities. De rondleiding eindigt in de mooiste ruimte van het huis, de Gobelinzaal. Neem gezellig plaats rondom de kerstboom en luister hier naar een bijzonder kerstverhaal. Voor de jonge bezoekers hangt er een smakelijke verrassing in de boom.

Speciaal voor de eindejaarsrondleidingen is het museumcafé in het Koetshuis extra lang geopend. Geniet hier van warme chocolademelk of een feestelijke lekkernij. Ook zonder rondleiding bent u welkom in ons museumcafé. Bijvoorbeeld voor een smakelijke stop tijdens de kerstwandeling!



Aanvullende informatie

Evenement: Eindejaarsrondleidingen Data: 28, 29 en 30 december Aanvang rondleidingen: overdag om 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 en 15.30 uur. 's Avonds om 19.00, 19.30 en 20.00 uur. Entree: Reguliere toegangsprijzen van kracht: volwassenen € 13,00, Kinderen (4 t/m 15 jaar) € 6,75. Museumkaart en Vrienden van Slot Zuylen gratis, korting met Bankgiro Loterij, U-pas en voor studenten. Reserveren: 030-2440255 of info@slotzuylen.nl. Museumcafé: Op deze dagen geopend van van 12.00 tot 21.45 uur. Adres: Slot Zuylen, Tournooiveld 1, 3611 AS Oud Zuilen Toegankelijkheid: Het slot is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen. Bereikbaarheid en parkeren: Er is gratis parkeergelegenheid bij het Slot voor zowel de auto als voor de fiets. Vanuit Utrecht en Maarssen is Slot Zuylen ook bereikbaar met bus 12. Uitstappen halte Oud Zuilen, waarna ca. 10 minuten lopen.