Koningin Máxima bezocht Prinses Máxima Centrum

Koningin Máxima bracht dinsdag 3 december een informeel werkbezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie aan de Heidelberglaan in Utrecht. Ze sprak met kinderen, ouders en zorgprofessionals, bezocht het nieuwe Auditorium maar vooral liet zij zich informeren over de samenwerking tussen onderzoek en zorg in het centrum.

Utrecht - Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Zo luidt de missie van het Centrum. Daarom is alle hoog complexe zorg en onderzoek voor kinderen met kanker gebundeld in het Prinses Máxima Centrum. Want door onderzoek en zorg letterlijk onder één dak te brengen, komt het centrum sneller tot nieuwe inzichten en betere behandelingen. Koningin Máxima liet zich informeren over hoe zorgprofessionals en researchers met elkaar samenwerken.



Tumor Board

Als voorbeeld van samenwerking woonde koningin Máxima een zogenoemd Tumor Board overleg bij. Aan dat overleg nemen niet alleen de artsen deel maar ook de onderzoekers. In dit multidisciplinaire overleg worden patiënten met kanker besproken en worden beslissingen genomen over onder andere hun behandelingen. Door de deelname van onderzoekers en artsen is nu in één keer op hetzelfde moment alle wetenschappelijke kennis en kunde beschikbaar. Op die manier kunnen behandelingen nog verder en sneller verbeterd worden.

Dagbehandeling

Tijdens het werkbezoek bezocht koningin Máxima ook de dagbehandeling, waar zij korte ontmoetingen had met kinderen en ouders. In het gloednieuwe Auditorium van het Prinses Máxima Centrum kreeg koningin Máxima een toelichting op de scholing die het centrum geeft aan zorgprofessionals in Nederland en het buitenland.

Koningin Máxima is nauw betrokken bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. In 2015 bezocht zij de zorg, in 2017 de research en in 2018 verrichtte koningin Máxima de officiële opening van het Prinses Máxima Centrum.