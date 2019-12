Het muziekatelier in een werfkelder

Remco Jacobs: "Op school bespraken we elkaars werk veel. Zo'n plek miste ik in het wild toen ik afgestudeerd was." (Foto: Sterre ten Houte de Lange)

In de laatste werfkelder van de Oudegracht, vlak voor je de oude binnenstad uitgaat, zit het muziekatelier Touchstone van Remco Jacobs (30). Een platform voor muzikanten en andere kunstenaars om hun (onvoltooide) werk voor het eerst op publiek te testen. En waar het publiek een kijkje kan krijgen achter de coulissen van de kunst.

door Sterre ten Houte de Lange

UTRECHT - "Een touchstone is een Engelse term die verwijst naar het werk van je helden", legt Jacobs uit. "Dat waar jijzelf een gooi naar doet met jou eigen werk. Als jouw werk resoneert met dat werk, als het een vergelijkbaar gevoel opwekt, dan is het geslaagd."

Remco Jacobs is singer-songwriter, opgeleid als Musicion 3.0 aan het Utrechtse Conservatorium. "Op school bespraken we elkaars werk veel. Zo'n plek miste ik in het wild toen ik afgestudeerd was. Als singer-songwriter speel je op drukke plekken, festivals en koffietentjes, waar het publiek met een biertje of koffietje ook gezellig staat te kletsen. Wat prima is, maar daardoor miste ik een geconcentreerde luisteraar die me constructieve feedback kan geven."

Dit voorjaar kreeg Remco deze studio ter beschikking. Hij greep het met beide handen aan en startte zo het project Touchstone. In de werfkelder probeert Remco het concept touchstone tot leven te wekken. Niet met boeken- en platenkasten vol werk van zijn helden, maar door een plek te creëren waar lokale helden en geïnteresseerden elkaar in levende lijven kunnen ontmoeten.

De vorige huurder heeft voor akoestische redenen een gat in het midden van de kelder gemaakt zodat hij er kon opnemen. Nu zit het publiek in die kuip. "Het geeft een soort kumbaya-kampvuur gevoel, en het maakt een ruimte die anders een hol zou worden, dynamischer."

Remco nodigde artiesten uit om er hun (onvoltooide) werk te presenteren en vraagt bezoekers om een donatie om de plek te kunnen bekostigen. Sinds september is er elke week een evenement. "Iedereen is welkom. Artiesten brengen fans mee, anderen komen spontaan aanwaaien."

Remco is gefascineerd door het creatieve maakproces. Door zijn eigen werk als docent singer en songwriting, kent hij alle hobbels. "Een hobbel waar ik zelf vaak tegenaan loop is: wanneer moet je stoppen met schaven aan een werk? Ik kan een song in twintig minuten op papier hebben, maar er dan nog rustig twee jaar schaven aan het tempo, songtekst of arrangement."

Als er geen concerten zijn werkt Remco zelf aan zijn werk. "Concentratie, nog zo'n hobbel. Een plek waar je je fijn voelt, is super belangrijk. Hier binnen is geen internet of bereik, en geen raam. Het is dus echt een grot om geconcentreerd te focussen op je werk. En als je buiten komt, zit je weer midden in de bruisende stad." Voor komende events, kijk op Facebook @touchstoneatelier.