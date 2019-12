De Steegzangers zingen in Volksbuurtmuseum

In 1997 vonden de zangers elkaar (en hun naam) op initiatief van buurthuis De Sjuut in de Utrechtse Zeven Steegjes. (Foto: PR)

In 1997 vonden de zangers elkaar (en hun naam) op initiatief van buurthuis De Sjuut in de Utrechtse Zeven Steegjes. (Foto: PR)

Utrecht - Zondag 15 december vanaf 14.30 uur worden de bezoekers van het Volksbuurtmuseum door het Utrechtse koor De Steegzangers getrakteerd op een muzikale middag. Het koor brengt Nederlandstalige liedjes ten gehore. Speciaal voor deze middag nam het koor het lied 'Toen was geluk heel gewoon' op in haar repertoire. In het Nederlands Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat 27 is tot en met 16 februari de tentoonstelling De Zeven Steegjes, een leven lang buurten te zien. Een tentoonstelling over een uniek stukje Utrecht, beroemd door zijn bewoners en monumentale karakter. De tentoonstelling is ook als arrangement te bezoeken inclusief een lunch bij stadsbrasserie De Utrechter en een rondleiding door De Zeven Steegjes door Gilde Utrecht.