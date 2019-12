Ananasbladeren worden hippe tasjes

Een beter milieu begint bij jezelf. Eind jaren negentig van de vorige eeuw draaide deze campagne volop op radio en tv. Milieu- we hebben het nu over duurzaamheid- is nog steeds hot. Ook bij Terry Harmelink. Zij maakt nu nog voornamelijk leren tassen en andere spullen voor dagelijks gebruik. Echter: echt leer wordt leer van vezels van ananasbladeren.

door Jan van Stipriaan Luïscius

Utrecht - ''Echt leer is altijd mijn meest gebruikte materiaal geweest. Prachtig materiaal, maar ook met veel nadelen, vooral voor de productie en de impact die het heeft op onze leefwereld. Het voelde niet goed door alleen maar echt leer te gebruiken. Daarom wil ik een omslag maken en ben ik op zoek gegaan naar een alternatief voor leer.''

Dat andere materiaal wordt dus ananasblad. Dat is volgens de geboren en getogen Utrechtse ook sterk, regenbestendig, lichtgewicht, makkelijk te verwerken en last but not least, duurzaam. ''Het ananasleer vinkt vrijwel alle vakjes aan. Het is een bijproduct van de bestaande ananasteelt en zorgt dus voor minder afval en een extra inkomen voor de boeren.''

Terry (25), die werkt vanuit haar studio Studio Linkt, kwam in contact met Piñatex, een bedrijf dat leer maakt uit vezels van de bladeren van deze tropische planten, die overigens ook nog lekkere vruchten draagt.

Maar overstappen van leer naar leer van de ananasplant, gaat niet zomaar in een vloek en een zucht. Het vergt een investering. Terry probeert nu geld bijeen te krijgen via crowdfunding. Voor de nodige investeringen heeft de bewoonster van wijk Transwijk minimaal zo'n 3000 euro nodig. Een deel van dat bedrag heeft ze inmiddels binnen. ''Ik heb al een aantal voorbeelden van dit nieuwe materiaal gemaakt en ben helemaal klaar voor een professionele en volledige overstap. Het juiste gereedschap heb ik in huis, maar een nieuwe basisvoorraad materialen aanleggen, kost helaas veel geld.''

Mensen die een bedrag doneren, ontvangen overigens een kleinigheidje.

De ananasleren tassen, portemonnees, telefoonhoesjes en andere producten waarop zij zich wil storten, voelen aan als papier, maar het is veel sterker. De prijs van ananasleer is ongeveer te vergelijken met de prijs van echt leer. Terry is van plan - als ze in haar opzet slaagt - om ook meer modieuze artikelen te maken.

De ontwerpster is zelf niet vegetarisch of veganistisch. ''Hoewel ik wel merk dat ik steeds bewuster ga leven. Ik probeer in het dagelijks leven bepaalde zaken aan de passen. En als ik het op mezelf betrek: samen kunnen we ervoor zorgen dat er meer duurzame alternatieven in de winkel liggen.''

Op 13 december wordt er geproost, als campagne succesvol eindigt. Alle donateurs krijgen een uitnodiging. De borrel vindt plaats in Life's a Peach in de Hardebollenstraat.



www.facebook.com/studiolinkt