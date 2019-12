1,6 miljoen euro voor Utrechts onderzoek

Utrecht - Twee onderzoekteams van het UMC Utrecht krijgen elk een subsidie van 800.000 euro voor nieuwe technologie tegen hart- en vaatziekten. De Hartstichting neemt de helft van het totaalbedrag voor haar rekening. De subsidies zijn uitgereikt tijdens het congres 'Hart voor Duurzame zorg' in Utrecht.



Prof. dr. Peter van Tintelen en zijn team ontwikkelen een online kliniek, die zorgt dat mensen met erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten beter op de hoogte zijn van hun risico. 'Veel mensen weten niet dat erfelijke aanleg voor hartziekten in de familie voorkomt,' vertelt hij. 'Er zijn te veel drempels die je over moet om je te laten onderzoeken.'

De onderzoekers gaan dit makkelijker maken, onder meer met een beveiligde website. Daar kunnen familieleden stapsgewijs informatie vinden over de erfelijke hart- of vaatziekte in hun familie. Ook kunnen ze via de chat vragen stellen aan een chatbot en/of het medisch team. Van Tintelen: 'We verwachten dat hierdoor meer mensen geïnformeerd zijn, en meer mensen preventieve maatregelen nemen voordat het te laat is.' Zo'n online kliniek kost bovendien minder inzet van medisch personeel dan persoonlijke bezoekjes van patiënten; dat bespaart kosten.

Prof. dr. Pieter Doevendans en zijn team ontwikkelen nieuwe software voor mobiele telefoons, waarmee huisartsen en patiënten zelf heel betrouwbaar zien of er sprake is van een acute hartziekte. Ze hoeven alleen maar een speciaal telefoonhoesje, met daarin de technologie, tegen de borst te houden. De uitslag is te zien op een smartphone.

Doevendans: 'Dit zorgt dat mensen nog sneller geholpen worden als het nodig is. En het voorkomt overbodige bezoeken aan het ziekenhuis, die vervelend zijn voor de patiënt en bovendien veel geld kosten.'