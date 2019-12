Rabobank zet Dom in schijnwerpers

De directie van Rabo Utrecht heeft een cheque van € 25.000,- aangeboden aan het bestuur van de Stichting Utrechts EigenDom. Dat gebeurde vorige week tijdens een bijeenkomst, waar werd teruggekeken op het eerste Domdiner. Dat vond plaats op 15 oktober in de Domkerk en was met een opbrengst van € 112.500,- zo'n succes, dat is besloten van dit fundraisingdiner een jaarlijkse traditie te maken.

van de redactie

Utrecht - Utrechts EigenDom is opgericht om door middel van uiteenlopende evenementen en initiatieven in samenwerking met de Utrechtse bevolking en het bedrijfsleven geld op te halen om bij te dragen aan de restauratie van de Domtoren. Eerste doel is het na de restauratie in vernieuwde, verbeterde en duurzame vorm terug laten komen van de kunstzinnige aanlichting van de toren. "Ook de cheque van Rabo Utrecht gaat uiteraard rechtstreeks naar dit doel", aldus Olav Rosenberg, voorzitter van de stichting.

Verheugd

Hij toonde zich verheugd met de bijdrage van Rabo Utrecht. "We zijn er erg blij mee, dat ons initiatief wordt ondersteund door belangrijke partners als Rabo", zei Rosenberg. "We hopen de komende jaren samen nieuwe initiatieven op te pakken en verder te ontwikkelen."

Bestuursvoorzitter Rients Schuddebeurs van Rabo Utrecht lichtte de bijdrage van zijn bank aan het werk van Utrechts EigenDom toe. "De klokken van de Domtoren zorgden vroeger voor de verbinding en communicatie met de bewoners van de stad. Nu heeft het licht die functie overgenomen", aldus Schuddebeurs. "Daarom willen we de nieuwe verlichting van de Domtoren ondersteunen en juist ook omdat de verlichting op de meest duurzame wijze gaat plaatsvinden. Daarvan worden wij enthousiast", zei hij.

En het zal zeer waarschijnlijk niet bij die ene keer blijven. Schuddebeurs: "De komende jaren gaan we met de Stichting Utrechts EigenDom dan ook verder kijken hoe wij die duurzame verlichting van de Domtoren structureel kunnen ondersteunen."

Rosenberg maakte ook bekend dat wethouder Victor Everhardt, die eerder deze maand overstapte naar Amsterdam, de opbrengst van zijn afscheidsreceptie aan de stichting heeft geschonken. "Net als voormalig wethouder Paulus Jansen vorig jaar bij zijn afscheid heeft Everhardt zijn gasten gevraagd geld aan onze stichting te doneren. Die receptie heeft ruim 2750 euro opgebracht die nu ten goede komt aan het realiseren van de nieuwe aanlichting.''