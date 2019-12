Muziek in de bieb in december

Utrecht - Van pop tot jazz en van hiphop tot virtuoze gitaarklanken, er zit muziek in de bieb. December is een maand vol verrassende geluiden. Sofie van de Enk gaat in gesprek met Bibliotheekgast Akwasi, Jean-Paul Heck vertelt het verhaal van Jan Akkerman en de film Twenty feet from stardom duikt in het leven van achtergrondzangeressen. En verder staan ook het Kidscollege, het Schrijfcafé en de Pubquiz deze maand in het teken van muziek.

Bibliotheekgast Akwasi



Rapper, theatermaker, dichter, presentator en columnist, Expeditie Robinson-deelnemer Akwasi is de Bibliotheekgast in december. 'Mijn pen is mijn wapen', zingt hij in zijn nummer 'Binnenvetter'. Sofie van den Enk praat met hem over zijn jeugd in de Bijlmer en Osdorp, zijn tijd op de Toneelacademie, zijn albums en dichtbundel. Wie dit multitalent beter wil leren kennen, kan op vrijdag 6 december van 20.00 – 22.00 uur terecht bij Bibliotheekgasten in de Centrale Bibliotheek. De toegang is € 7,50 / € 5,00 voor bibliotheekleden. Meer informatie en reserveren via bibliotheekutrecht.nl/bibliotheekgasten.

Het verhaal van Jan Akkerman

Muzikale duizendpoot Jean-Paul Heck schreef de biografie 'Jan Akkerman: het verhaal van een gitarist'. In de serie 'Het verhaal van' neemt hij het publiek mee in het leven van de man die in 1973 werd uitgeroepen tot de beste gitarist van de wereld. Voor muziekliefhebbers en fans van (auto)biografieën. Op woensdag 11 december van 19.00 – 21.30 uur in de Centrale Bibliotheek. De toegang is € 7,50 / € 5,00 voor bibliotheekleden. Meer informatie en reserveren via bibliotheekutrecht.nl/hetverhaalvan.

Twenty feet from stardom

Een stem als een engel, maar niemand die je kent. De achtergrondzangeressen uit de documentaire '20 feet from stardom' stonden met wereldsterren op het podium, maar niemand kwam voor hén. Deze film is een prachtige ode aan deze talenten. Na afloop kan het publiek in gesprek met de Nederlandse achtergrondzangeres Jody Pijper. Op vrijdag 13 december van 20.00 – 22.15 uur in de Centrale Bibliotheek. De toegang is € 7,50 / € 5,00 voor bibliotheekleden. Meer informatie en reserveren via bibliotheekutrecht.nl/film.

Hiphop, Pubquiz, concert, Zing Nederlands met me en Schrijfcafé

Ook veel vaste activiteiten staan in december in het teken van muziek. Zo kunnen kinderen op zondag 1 december in de Bibliotheek Leidsche Rijn naar het Kidscollege 'Alles over hiphop' van rapper Crooks. Op woensdag 18 december kun je met je team meedoen aan de Pubquiz over muziek in de Centrale Bibliotheek. Zoals elke derde vrijdag van de maand is er op 20 december weer het Vrijdagmiddagconcert in de Centrale Bibliotheek. Schrijfliefhebbers kunnen op zaterdag 21 december in de Centrale Bibliotheek schrijven met muziek. En Zing Nederlands on Tour strijkt op 21 december neer in de Bibliotheek Overvecht.

Meer informatie over deze en alle andere activiteiten is te vinden op bibliotheekutrecht.nl/agenda.