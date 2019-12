Muzikaal eerbetoon aan de wadden in Tivoli

Utrecht - Op woensdag 11 december speelt 'WAD live' in Tivoli Utrecht. Daarmee sluit het gezelschap een indrukwekkende theatertour af. De WADfilm, die in 2018 voor het eerst in de bioscoop verscheen, werd onder begeleiding van het Noordpool Orkest en verteller Rob Buiter afgelopen half jaar door heel Nederland opgevoerd. Dirigent Reinout Douma: 'We hebben een totaal nieuwe dramaturgie gemaakt van de beelden, muziek en de tekst. Daarmee is WAD live, zelfs voor mensen die de film al hebben gezien, een nieuwe belevenis en een muzikale artistieke hommage aan de wadden'.



Dagblad van het Noorden over WAD live (4 sterren): een schitterende, nu eens krachtige, dan weer ingehouden bewerking. Bij WAD LIVE is de muziek minstens zo belangrijk als de filmbeelden. Geen underscore maar upperscore

WAD live geeft extra dimensie aan de natuurfilm uit 2018: WAD, overleven op de grens van water en land. Deze wordt onder andere gecreëerd door het 42-koppige Noordpool Orkest, wat dit jaar bovendien zijn 10-jarig jubileum viert. De muziek van Martin Fondse, winnaar van de Buma Boy Edgar Prijs 2017, is door dirigent Reinout Douma verwerkt tot een nieuw muzikale compositie met veel ruimte voor improvisatie. Bezoekers zien een recente montage van scenes uit de WADfilm, met niet eerder vertoonde beelden. WAD live combineert beeld, muziek en verhaal, om de wadden op een unieke muzikale manier aan Nederland te tonen.



Rob Buiter, natuurverslaggever en radiomaker van Vroege Vogels, vervangt regisseur Ruben Smit als verteller bij de voorstellingen. Ruben Smit is uitgevallen door ziekte.



WADfilm

WAD de film ging op 1 en 2 oktober van 2018 in première in Leeuwarden. Ondertussen heeft de natuurfilm van Ruben Smit de status van Gouden Film behaald met 120.000 bezoekers. De film bevat alle dieren, vogels & planten, het zand, het weer en alle vier de seizoenen. De crew van vijftien man heeft in vijf jaar tijd 500 uur aan materiaal verzameld. Dit materiaal hebben zij ook verwerkt in een fotoboek, een reisgids en in de backstagedocumentaire die op de DVD staat. Begin volgend jaar verschijnt er ook nog een vierdelige tv-serie als natuurdocumentaire, waarin de duiding van de ecologische processen en gebeurtenissen veel nadruk krijgen.



Kaarten

Geïnteresseerden kunnen kaarten voor WAD live bestellen op de website van Tivoli. Op de website van WADfilm (www.wadfilm.nl) is een overzicht te vinden van de twintig steden en theaters waar WAD live opgevoerd is. WAD live poster.jpg