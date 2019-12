'Welke horde ook, Japan is einddoel'

Vivian Sevenich in actie voor haar club UZSC in Utrecht. (Foto: Roel Ubels)

Vivian Sevenich in actie voor haar club UZSC in Utrecht. (Foto: Roel Ubels)

Het is een drukke maar vooral ook mooie tijd voor waterpolo-international Vivian Sevenich. Vorige week speelde ze met Oranje nog in Florence voor de World League tegen Italië. Morgenochtend reist ze met haar club UZSC uit Utrecht richting Barcelona voor de tweede ronde van de Euro League. "Heel tof. Ook omdat we daar tegen mijn oude club spelen", kijkt ze vooruit.

door Roberto Cancian

UTRECHT - De laatste twee seizoenen speelde de 26-jarige Vivian Sevenich voor de Hongaarse kampioen UVSE, Als onderdeel van de 'Road to Tokio' heeft de nationale damesselectie gekozen voor een fulltime trainingsprogramma in Zeist. Daarnaast komen de speelsters bij een vereniging in de bekercompetitie in actie en in het geval van midvoor Vivian Sevenich ook in Europees verband met haar club. "Doordeweeks is het iedere dag twee tot drie keer trainen, zowel water- als krachttraining met het Nederlands team. Op vrijdagavond train ik dan ook nog bij mijn club UZSC. Dat we Europees spelen maakt het nog mooier."

De eerste ronde speelde UZSC in het eigen Zwembad Krommerijn in Utrecht. "Wij waren niet de favoriet maar zijn er vol in gegaan en hebben de eerste twee tegenstanders overrompeld. Allemaal profclubs die het wellicht onderschat hebben."

Doel

Na winst op het Hongaarse FTC Budapest en het Russische Dynamo Uralochka was plaatsing voor de tweede ronde een feit. "Jammer dat we daarna net verloren van CN Mataro uit Spanje maar doorgaan in Europa was het doel. Dat we nu tegen absolute topploegen als CN Sabadell, UVSE en SIS Roma spelen is een sportieve uitdaging." De paar dagen rust die ze afgelopen week had, vond de studente rechten prettig. "Rust is nodig om te herstellen maar nu wil ik er vol in knallen en kijken wat haalbaar is."

Vivian Sevenich, die als zesjarig meisje begon met waterpolo bij Livo in Lichtenvoorde, legt de lat hoog voor zichzelf. "Ik ben niet snel tevreden. Als topsporter wil ik het maximale uit mezelf halen."

Het bracht haar via Polar Bears in Ede naar buitenlandse avonturen bij Messina op Sicilië en dus bij UVSE in Hongarije. "Enorm goed voor mijn ontwikkeling, zowel op sportief - als persoonlijke vlak."

Nu is de focus op UZSC en het Nederlands team. "Over twee weken gaan we met het Nederlands team naar Montreal en New York voor negen oefenwedstrijden waarna begin volgend jaar het Europees Kampioenschap wacht." Druk als huidig Europees kampioen voelt ze niet. "Destijds waren wij heel machtig. Het is zaak je grenzen te verleggen, het af te dwingen door er alles voor te doen." De Europese titel is goed voor deelname aan de Olympische Spelen. Anders wacht het olympisch kwalificatietoernooi. "Welke hordes we moeten nemen, Japan is het einddoel." Eerst met UZSC het Europese avontuur. Vrijdag al het eerste duel tegen titelverdediger CN Sabadell. "Zij denken rustig te starten, wie weet wat er mogelijk is."