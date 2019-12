Passioneel concert in Museum Oud Amelisweerd

Utrecht - Bezoekers van Pop-up Museum Oud Amelisweerd kunnen vrijdag 29 november genieten van een concert in het museum. Deze middag zal het tweede concert in de concertreeks van Pop-up Museum Oud Amelisweerd met een gepassioneerd concert van het duo Claudia y Manito plaatsvinden. Dat brengt een warmbloedig, gepassioneerd programma ten gehore, genaamd 'Arpamor', of Liefde voor de harp.

Het repertoire van Claudia y Manito bestaat uit een verfijnde selectie van muziek en Spaanstalige liederen uit het Latijns-Amerikaanse continent. Tijdens het concert worden de nummers in het Nederlands toegelicht. Het concert heeft iets weg van de combinatie Carel Kraayenhof en Lavinia Meijer. De bandoneon wordt vervangen door flink wat flamencogitaar en temperament.

Paraguyaanse harp

Claudia van Trigt, die de gevoel voor deze muziek van haar Surinaams-Antilliaanse vader heeft meegekregen, speelt de instrumentale stukken op de Paraguayaanse harp. Deze harp is een Zuid Amerikaanse variant op de klassieke harp. Op het instrument speelt zij melancholische zamba's, ritmische tango's en stukken uit Paraguay en Venezuela. Een aantal van deze nummers kent men ook van Los Paraguayos. De gezongen stukken zijn met gitaarbegeleiding.

Concertenreeks

In landhuizen, buitenplaatsen en kastelen is altijd gemusiceerd. Het landhuis uit 1770 was het zomerverblijf van Baron Gerard Godard Taets van Amerongen vormt daarop geen uitzondering. Zonder enige twijfel hebben bewoners van Oud Amelisweerd in vroeger tijden zelf en samen muziek gemaakt, of de gasten van de familie getrakteerd op muziek. Deze lange traditie wordt nieuw leven ingeblazen met de concertreeks in samenwerking met Museum Geelvinck. Iedere twee weken kunnen bezoekers genieten van een uniek concert in de Vogeltjeskamer van het museum.

Kijk op www.popupmoa.nl voor het complete programma van deze concertreeks op Oud Amelisweerd.

Concert: Claudia y Manito: 'Arpamor' – Paraquayaanse harp en gitaar

Vrijdag 29 november 2019, 15.30 uur

Prijs: € 18,- per persoon, Museumkaart € 15,- p.p.

Tickets via Geelvinck Museum, resterende tickets op de dag zelf aan de kassa beschikbaar.

Meer informatie www.popupmoa.nl of info@popupmoa.nl.

Pop-up Museum Oud Amelisweerd, Koningslaan 9, 3981 HD Bunnik.