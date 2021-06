Fietsen in Nederland: de vier mooiste plekjes

Nederland staat natuurlijk bekend als fietsland, en dat is niet voor niets. Er zijn in Nederland namelijk talloze prachtige fietsroutes te vinden. Van een rondje door de duinen tot een ritje door het bos: er is variatie genoeg. Er zijn zelfs zoveel mooie fietsroutes, dat het soms lastig kiezen is. Daarom hebben wij in dit artikel de vier mooiste plekjes om te fietsen in Nederland op een rijtje gezet.

Hoe bereid je je voor op een fietstocht?

Wanneer je op fietstocht gaat, is het belangrijk dat je je van tevoren een beetje voorbereid. Als de plek waar je gaat fietsen ver weg is van je woonplaats, moeten de fietsen bijvoorbeeld mee op de auto. Naast je fiets, is het ook belangrijk om op een fietstocht altijd eten en drinken mee te hebben. Ook is een kaart of navigatiesysteem een absolute must.

1. Radio Kootwijk op de Veluwe

Iedere fietsliefhebber heeft al wel eens een fietstocht gemaakt op de Veluwe, maar deze route ligt net wat minder voor de hand. De route is een perfecte combinatie voor liefhebbers van natuur, cultuur en architectuur. Je fietst namelijk door de heide bij het oude gebouw van Radio Kootwijk. Het typisch Veluwse landschap vormt een prachtig contrast met het indrukwekkende monumentale gebouw. Natuurlijk maak je bij dit oude zendstation even een tussenstopje. Bovendien is er ook een uitkijktoren die een bezoekje waard is. De fietsroute langs Radio Kootwijk is 30 kilometer lang en is vooral aan te raden in augustus, omdat de heide dan in bloei staat.

2. Hunebedden in Drenthe

De provincie Drenthe staat bekend om de bijzondere hunebedden die daar te vinden zijn. Er zijn er op dit moment 52, verspreid over de provincie. Daarvan zou je er toch het liefste zo veel mogelijk een keer in het echt willen bewonderen? De perfecte manier om dit te doen is door het fietsen van het Rondje Hunebedden. Dit is een fietstocht door Drenthe van 49 kilometer, waarbij je in een dag of een weekendje langs een groot aantal hunebedden komt. Naast hunebedden, kom je ook langs een aantal prachtige Drentse dorpjes, de Dwingelderbossen en het natuurgebied Holtingerveld.

3. Het Groene Hart in de Randstad

De Randstad staat dan wel niet bekend als een enorm natuurrijk gebied, maar een fietstochtje is ook daar toch zeker mogelijk. Het Groene Hart is een veenweidegebied, gelegen nabij de Randstad. Het gebied wordt omringt door verschillende steden, waaronder Den Haag, Rotterdam, Haarlem, Amsterdam en Utrecht. De fietsroute door Het Groene Hart gaat langs weidse weilanden met koeien, molens en sloten. Ook kun je af en toe een tussenstopje maken voor een terrasje in één van de schattige dorpjes langs de route, zoals Harmelen of Oudewater. Ook kun je ergens langs de route stoppen voor een picknick. De route is 35 kilometer lang.

4. Mergellandroutes in Limburg

De laatste route op deze lijst is met zijn 155 kilometer ook gelijk veruit de langste. Perfect dus voor de echte fanatiekelingen, maar gelukkig is hij ook opgedeeld in drie kortere deelroutes. Deze zijn 48, 63 en 64 kilometer lang. Elk van deze routes neemt je mee langs het typisch Limburgse landschap met kastelen, mergelgrotten, wijngaarden, vakwerkhuizen en heuvels. Ook is er tussendoor genoeg mogelijkheid om even te stoppen en een stukje vlaai te eten. Vanwege de lengte van de mergelroute is deze fietstocht vooral aan te raden als hij verspreid wordt over een weekendje.