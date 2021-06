Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan het Prinses Máxima Centrum

UTRECHT - Hare Majesteit Koningin Máxima brengt woensdag 9 juni een digitaal werkbezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Het bezoek aan artsen en onderzoekers van het kinderoncologisch centrum staat in het teken van de integratie van zorg en research en laat nieuwe perspectieven zien op de behandeling van kinderen met kanker.

Het werkbezoek start met de ontwikkeling die het Prinses Máxima Centrum in korte tijd heeft doorgemaakt. Elk jaar krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Helaas overlijdt nog altijd één op de vier kinderen aan kanker. Daarom namen ouders en zorgprofessionals het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum waar alle hoogcomplexe zorg en research voor kinderen met kanker werd samengebracht. Het voor Europa unieke centrum bestaat deze week drie jaar: het werd op 5 juni 2018 door Koningin Máxima zelf officieel geopend.



Hiermee was de concentratie van de kinderoncologie in Nederland officieel een feit. De ambitie is hoog: alle kinderen met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dit betekent dat het centrum na de fase van de concentratie nu doorpakt met de integratie van zorg en research op alle denkbare, kinderoncologische terreinen. Hierdoor zijn nieuwe perspectieven op verbeterde behandelingen ontstaan. Het tweede gesprek gaat hier nader op in en betreft de eerste goedgekeurde toepassing van cellulaire therapie (CAR-T) bij kinderen met B-cel acute lymfatische leukemie (ALL), bij wie de normale behandeling niet aansluit of waarbij de ziekte voor de tweede keer terugkomt. CAR-T celtherapie is een vorm van immunotherapie waarbij het eigen immuunsysteem wordt ingezet om de leukemiecellen te vernietigen. Belangrijke uitdaging is om de CAR-T celtherapie te optimaliseren én toepasbaar te maken voor andere diagnoses van kinderkanker. Om deze nieuwe vindingen vanuit research beschikbaar te maken is het essentieel om de productie van CAR-T cellen in het Prinses Máxima Centrum zelf te realiseren.

Daarna zal gesproken worden over de neuro-oncologie, een van de speerpunten van het centrum. Zowel nationaal als internationaal vormt de behandeling van neuro-oncologische aandoeningen bij kinderen een zeer forse en complexe opgave. Voor diverse typen hersentumoren bestaat nog geen effectieve curatieve therapie. De betreffende groep kinderen en hun ouders hebben dringend behoefte aan perspectief op genezing. Artsen en onderzoekers werken nu aan het implementeren en initiëren van innovatieve behandelingen en de integratie van neuropsychologische zorg en research.

Het online werkbezoek wordt afgesloten met een gesprek over de internationale ontwikkelingen. Het Prinses Máxima Centrum is het grootste kinderoncologische centrum van Europa. Dat is geen doel op zich maar vergroot wel de aantrekkingskracht op onderzoekers, klinisch specialisten en talenten uit andere landen die een bijdrage kunnen en moeten leveren aan de vooruitgang. Daarom is internationale samenwerking met gerenommeerde topcentra uit onder meer de VS, Frankrijk en Duitsland van groot belang.



Over het Prinses Máxima Centrum

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Om kinderen te genezen van kanker is alle zorg en onderzoek in Nederland in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht. Meer dan tien jaar geleden namen ouders en zorgprofessionals hiervoor. Op 5 juni 2018 is het nieuwe kinderoncologisch centrum geopend door Koningin Máxima.



De missie van het Prinses Máxima Centrum is voor ieder kind met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van leven. Het Prinses Máxima Centrum is het grootste kinderoncologisch centrum van Europa waar zorg en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Er werken circa 400 samen en meer dan 800 zorgprofessionals intensief samen.