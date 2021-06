Jeugd Utrechtse Rugby club start competitie op

UTRECHT - Wat waren ze blij! Eindelijk weer een echte competitie. De jongens en meisjes van de Utrechtse Rugby Club (URC) konden niet wachten tot ze weer tegen echte tegenstanders konden spelen. Het seizoen dat eigenlijk al afgelopen was, is door de versoepelingen met 3 weken verlengd. De jeugd van de Turven (onder 8), Benjamins (onder 10 jaar) en Mini’s (onder 12 jaar) hadden een jaar lang alleen onderlinge competitie. En nu konden ze het in een kleine competitie opnemen tegen de Rugby club t Gooi uit Naarden en de Stichtse Rugby club uit Bilthoven. Met nog 2 weken wedstrijden wordt het een kleine competitie, maar dat mag de pret niet drukken. Er is vertrouwen dat er komend seizoen weer volop gerugbyd kan worden!

Fotograaf: Henri Peters