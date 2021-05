Civiele vacatures gezocht? Zoek ze om deze redenen bij een recruiter

Happy female african vacancy candidate shaking hand of hr recruiting manager congratulating hired applicant with handshake, successful interview winner make good first impression got new job concept (Foto: fizkes - stock.adobe.com)

Wanneer je op zoek bent naar voor jou geschikte vacatures in de civiele techniek, dan zou je die op verschillende plaatsen kunnen vinden. Dit geldt voor pakweg alle mogelijke vacatures in dit boeiende werkveld, dus ook voor bijvoorbeeld vacatures infra. Steeds meer sollicitanten lijken hierbij de voordelen in te zien van het aangaan van een band met een recruitmentbureau, ook wel simpelweg recruiter genoemd. Waarom solliciteren via zo’n recruiter zo prettig wordt gevonden? Je leest het in de volgende alinea’s.

Duidelijke overzichten in vacatures in jouw sector

Vacatures in de civiele techniek vinden zou je ook kunnen proberen op de zeer bekende landelijk of zelfs internationaal opererende vacaturesites. Dit zijn echter sites waarop alle soorten vacatures verzameld worden. Hier is dus niet bepaald sprake van maatwerk. Bij recruiters die zich op één specifiek vakgebied richten is dat heel anders. Daar vind je dan ook alle relevante vacatures terug die in jouw sector beschikbaar zijn. Zo besteed je alvast veel minder tijd aan zoekwerk.

Passende vacatures

Passende vacatures vinden is dus veel sneller en makkelijker te realiseren via (de website van) een recruitmentbureau. Bedenk je daarbij ook dat recruiters gespecialiseerd zijn in het helpen van sollicitanten in hun zoektochten. Mede door hun kennis van de markt en van de werkgevers kan hun hulp dus nog weleens doorslaggevend zijn.

Connecties in het vakgebied

Zeker recruiters die al wat langer actief zijn namens een bepaalde sector hebben veel connecties in het werkveld in kwestie. Alleen daarom al loont het om je eens in te schrijven bij een recruitmentbureau. Ook als er nu geen vacature voor jou beschikbaar lijkt te zijn, zou het kunnen dat de recruiter bepaalde zaken oppikt in het informele circuit die voor jou van belang kunnen zijn. Je zou niet de eerste zijn die op deze manier via een recruiter aan een nieuwe baan komt.

Persoonlijke aandacht

Verder moet je je realiseren dat recruiters als hoofdtaak hebben jou als geïnteresseerde sollicitant aan een passende baan in de civiele techniek te helpen. Van een recruiter kun je dan ook verwachten dat deze veel tijd in jou steekt om je beter te leren kennen en je wensen en eisen te bespreken. Van HR-personeel van bedrijven kun je dit niet altijd verwachten, aangezien zij het vaak te druk hebben met andere bezigheden.

Nieuwe kansen na eventuele mislukte sollicitaties

Als je via een recruiter voor een functie hebt gesolliciteerd en je bent helaas niet de uitverkorene, dan kun je met de recruiter afspreken dat deze je gegevens behoudt. Wanneer er dan weer nieuwe, soortgelijke vacatures vrijkomen, dan kan er gelijk contact met je worden opgenomen. Let op: dit kunnen dus ook vacatures zijn die niet openlijk gepubliceerd worden, maar via het informele circuit worden vergeven.