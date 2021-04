Keileuke meivakantie bij Bibliotheek Utrecht

Utrecht - In de keileuke meivakantie hoeven kinderen van 4 tot 12 jaar zich niet te vervelen. Ze kunnen dan namelijk op zoek naar happy stones rond de bieb! In de bieb staan tasjes klaar met een steengoed boek, een kleurplaat én een steen. Om te beschilderen en buiten neer te leggen. Zo maak je zelf je eigen happy stone. Op de website staat een filmpje met een voorbeeld.

Een happy stone is een steen die door iemand mooi beschilderd is en daarna ergens is neergelegd om de vinder blij te maken. Als je zo’n steen vindt mag je deze meenemen naar huis of weer op een ander plekje neerleggen. Zo zwerven de happy stones rond om mensen vrolijk te maken. Bibliotheek Utrecht verstopt stenen, beschilderd met figuren uit kinderboeken. Je vindt ze vanaf 1 mei rondom alle vestigingen. Zoek jij mee?

In de meivakantie, van 1 tot 10 mei, kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar in alle bibliotheken in Utrecht een tasje ophalen. In elk tasje zit een steengoed boek, een kleurplaat én een steen. Daarvan kun je een happy stone maken: beschilder de steen en leg hem weer buiten neer voor iemand anders om te vinden. Wil je weten hoe het werkt? En ben je op zoek naar tips voor het beschilderen van jouw steen? Bekijk dan het filmpje op bibliotheekutrecht.nl/meivakantie.

Op de speciale meivakantie-pagina van de bieb vind je nog meer vakantietips, zoals een keileuke kleurplaat. En steengoede boekentips voor 4 tot 6 jaar, 6 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar. Ook staat er weer een nieuw filmpje van Lab Online. Daarin laten Medine en Müzeyyen je samen met robot Blieb zien, hoe je zelf een raceauto kunt maken én kunt laten rijden. Zie bibliotheekutrecht.nl/meivakantie.