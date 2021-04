Bouw 55 energieneutrale appartementen in Leidsche Rijn Centrum van start

Leidsche Rijn Centrum is in 2023 een duurzaam appartementsgebouw rijker. VORM voegt met nieuwbouwproject Park Avenue 55 energieneutrale appartementen toe aan het nieuwe stadscentrum van Utrecht, met een gevarieerd aanbod aan koopwoningen. BM van Houwelingen is op 13 april gestart met de bouw van het nieuwe wooncomplex.

De gemeente Utrecht heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. VORM geeft invulling aan deze ambities met onder andere de ontwikkeling van Park Avenue. Met een heldere visie op circulariteit en materialisatie kreeg Park Avenue vorm.

Duurzaamheidsambities

Dankzij een zeer goede isolatie en de toepassing van zonnepanelen en individuele warmtepompen, wekt Park Avenue meer energie op dan voor verwarming, koeling en ventilatie nodig is. Dit maakt het woongebouw energieneutraal. Daarnaast is veel aandacht voor materialen. Het woongebouw wordt voorzien van een prefab gevel van gestraald en gepolijst beton met geglazuurde stenen. De prefab gevel is demontabel en kan later worden hergebruikt. Park Avenue wordt opgeleverd met een GPR gebouwscore van 8,6.

Sociale cohesie

In de ontwikkeling van Park Avenue is veel aandacht voor de leefomgeving van de toekomstige bewoners. De focus in de ontwikkeling ligt op gezond stedelijk leven, met een focus op de openbare ruimte, voorzieningen en bereikbaarheid. Het nieuwe woongebouw krijgt een gebalanceerde mix aan doelgroepen. Park Avenue biedt een gevarieerd programma aan koopwoningen: van betaalbare appartementen tot grote luxe penthouses.

“We creëren hier een duurzame leefomgeving voor de nieuwe bewoners. ” Leidsche Rijn Centrum wordt een volwaardig nieuw stadscentrum in de gemeente Utrecht, waar mensen prettig kunnen leven, met alle voorzieningen bij de hand,” vertelt Willem Romijn, Projectontwikkelaar bij VORM. Tom van Nieuwenhuize, Projectmanager bij de gemeente Utrecht prak onlangs: “Er is goed samengewerkt en we zijn heel tevreden met het eindresultaat, er komt een mooi, toekomstbestendig gebouw bij in Leidsche Rijn Utrecht”.

Stedelijk wonen met een groene touch

Park Avenue betekent stedelijk wonen met een groene touch. Groen krijgt een prominente plek in Park Avenue. Tussen de balkons en bij de vaste balustraden komt allerlei groen. Bomen prijken op de terrassen bij de penthouses, waar flora en fauna ruimte krijgen om te leven.

Locatie

Park Avenue ligt aan het mooie toekomstige Park Leeuwesteyn, in het nieuwe stadscentrum van Leidsche Rijn. Het kloppend hart met boulevards, promenades, leuke winkels, gezellige pleinen, sfeervolle terrassen, koffietentjes, restaurants, een sportpark én een treinstation. Leidsche Rijn Centrum is een heerlijke plek – in mediterrane sfeer – voor de 100.000 bewoners van deze tweede en meteen modernste binnenstad van Utrecht.

Nagenoeg alle woningen zijn verkocht. Er zijn nog 4 woningen te koop in Park Avenue.