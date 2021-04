Gratis soep in Utrecht

UTRECHT – Op zaterdag 24 april is het ‘World Disco Soup Day’, een dag waarop wereldwijd de strijd tegen voedselverspilling wordt aangegaan. Op deze dag organiseert Buurtbuik samen met SFYN Utrecht en Groentetas de Disco Soup Day in Utrecht. Van overtollig voedsel, dat wordt opgehaald bij supermarkten en andere ketens, bereiden zij gratis én gezonde soep.

Op dit moment doen al zo’n 16 landen mee aan dit initiatief, waarbij er soep wordt gemaakt van‘gered’ voedsel. In Utrecht kan de soep op zaterdag 24 april vanaf 14:00 opgehaald worden bij buurtbuis Sterrenzicht, op het Keerkringplein 40, vlakbij Ledig Erf. De soep is helemaal gratis en kan door iedereen worden opgehaald. Een goed discomuziekje zal daarbij niet ontbreken. Ook zullen de vrijwilligers in de buurt met de Buurtbuik bakfiets rondfietsen, om gratis soep uit te delen aan mensen en het thema voedselverspilling onder de aandacht te brengen.

“Het is echt gaaf om te zien dat zo veel verschillende Utrechtse initiatieven meewerken aan het organiseren van deze dag” zegt Eva Meijer, voorzitter van Buurtbuik Utrecht. Terwijl Buurtbuik wekelijks gratis maaltijden van gered voedsel bereid, richt Groentetas zich op het verkopen van biologische groenten en fruit van lokale boeren, en zet de jongerenbeweging Slow Food Youth Network Nederland zich in voor good, clean en fair voedsel voor iedereen. Ook werken een aantal partners mee met het verzamelen van het voedsel, zoals restaurants GYS, Bakkerij Broei en de Voedselbank. Hoewel de soep gratis is, is iedereen welkom om bij te dragen aan de crowdfunding van Buurtbuik Utrecht, waarmee zij geld inzamelen voor hun uitbreidingsplannen. Het is de ambitie van BuurtBuik om door te groeien naar vier locaties in de Domstad, zodat nog meer mensen toegang hebben tot gezonde én gratis maaltijden in de buurt.

Link naar de crowdfunding: https://voorjestadsie.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/243/help-buurtbuik-utrecht-groeien