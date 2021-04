Tivolivredenburg en Kunst Centraal presenteren ‘Op de voorste rij’: streamconcerten voor 55.000 scholieren

UTRECHT - Op 19 april, 20 april en 19 mei zendt TivoliVredenburg in samenwerking met Kunst Centraal livestreams uit voor in totaal 55.000 basisschoolleerlingen in de provincie Utrecht. Normaal gesproken biedt Kunst Centraal ieder jaar voorstellingen aan de basisscholen in de provincie Utrecht. 237 basisscholen zijn aan Kunst Centraal verbonden.

Zo bezoeken schoolklassen theaters en concertzalen in hele provincie - een feest voor de kinderen en leerkrachten. Het afgelopen schooljaar viel vrijwel ieder uitje in het water. Samen met TivoliVredenburg presenteert Kunst Centraal daarom een grootschalig virtueel alternatief. De drie voorstellingen (het Veterstrikconcert, Sticks door slagwerkgroep Percossa en Broerszussen door ISH Dance Collective) worden gespeeld en gepresenteerd voor een lege zaal. Toch zitten er vele schoolklassen live te kijken - meer dan normaal er in de zaal passen. Om de zo belangrijke interactie tussen de leerlingen en de spelers te faciliteren, wordt via Zoom met meerdere klassen een liveverbinding gelegd – zo krijgen ook zij een rol.

De voorstellingen worden dan wel op afstand gevolgd, maar de camera komt zelf óp het podium: de leerlingen zitten allemaal Op De Voorste Rij. Loubna El Boujoufi, programmeur bij TivoliVredenburg: ‘educatieprogramma is een belangrijk onderdeel van ons aanbod. We missen ons publiek: ook de schoolklassen die het pand overdag zo opvrolijken. Door met Kunst Centraal de voorstellingen naar de kinderen te brengen, waarborgen we dat kinderen ook in deze tijd kunst kunnen ervaren en meemaken.’Alle bij Kunst Centraal aangesloten basisscholen hebben een uitnodiging ontvangen de voorstellingen digitaal bij te wonen. Livestreams • Schoolconcerten in TivoliVredenburg maandag 19 april, 13.00 uur: Het Veterstrikconcert (productie Grote Haay) dinsdag 20 april, 13.00 uur: Sticks (Percossa; productie Oorkaan) woensdag 19 mei, 10.00 uur: Broerszussen (ISH Dance Collective)