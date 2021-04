Gratis proeflessen op Wereld Circusdag

UTRECHT - Aanstaande zaterdag is het wereld circusdag! Speciaal in het kader van deze wereld circusdag organiseert DIEDOM een leuke gratis activiteit. Wil jij misschien wel circusartiest worden? Kom dan op zaterdag 17 april ontdekken hoe het is tijdens een van de proeflessen bij dé circusschool van Utrecht.

Tijdens het oefenen leer van alles, bijvoorbeeld lopen op een koord en jongleren. Voor iedereen is er wel wat leuks te vinden om te leren.Locatie: Koningin Wilhelminalaan 4c, UtrechtLes 1 – 13:30 tot 14:30 (6 t/m 10 jaar)*Les 2 – 15:00 tot 16:00 (8 t/m 14 jaar)**Deze leeftijden zijn een indicatieDe lessen worden buiten gegeven op het terrein naast DIEDOM.

Lijkt het je leuk om mee te doen en om nieuwe trucs te leren? Geef je dan snel per email op via info@diedom.nlFoto;Paulus van DorstenMet vriendelijke groet, Jasper Riedeman Stichting Circus DIEDOMM 06 17 17 15 00E j.riedeman@diedom.nlW www.diedom.nlAdresKoningin Wilhelminalaan 4c3527 LD Utrecht