Rivas Zorggroep en MBO Utrecht intensiveren samenwerking om tekort aan zorgpersoneel op te vangen

UTRECHT – Er is een nijpend tekort aan zorgpersoneel en daarom intensiveren MBO Utrecht en Rivas Zorggroep hun samenwerking. De twee instellingen verzorgen samen een lerend-werken traject voor Verpleegkundige en Verzorgende. Personeel dat heel hard nodig is om nu en in de toekomst de vraag naar zorg te kunnen beantwoorden.

Afgelopen jaar behaalden 53 medewerkers van Rivas hun diploma bij MBO Utrecht. Personeelstekort in de zorg is van alle tijden, maar de coronacrisis laat nog maar eens zien hoe belangrijk goed opgeleid zorgpersoneel is. Door studenten intern op te leiden, heeft Rivas perspectief op personeel dat zorg kan bieden die haar cliënten nodig hebben. Manager Rivas Academie Hilde Veldhuis: ‘Onze samenwerking resulteert in goed opgeleide zorgprofessionals. De praktijk verandert en vraagt veel van zorgverleners. Samen met MBO Utrecht vernieuwen wij ons onderwijsconcept zodat onderwijs en praktijk optimaal aansluiten’. Gezamenlijk ontwikkelen onderwijs én maatwerkDe twee organisaties werken samen aan modulair onderwijs. Dat wil zeggen dat de student voor een deel zelf invulling kan geven aan de opleiding, passend bij zijn of haar leervraag van dat moment.

Onderwijsdirecteur Bram Smit: “De vraag naar goed opgeleid personeel in de zorg is groot. Daarnaast neemt de complexiteit toe. De zorgverlener van nu en later werkt vaker interdisciplinair en heeft beschikking over steeds meer zorginnovaties. Daarom denken we met zorginstellingen mee over het zo flexibel mogelijk opleiden van nieuwe zorgprofessionals,’ aldus onderwijsdirecteur Bram Smit van MBO Utrecht. ‘Door de samenwerking met Rivas kan leren en reflecteren direct in de praktijk plaatsvinden. En ook weer meteen worden toegepast. Door samen onderwijs te ontwikkelen is de opleiding up to date en die kennis kunnen we vervolgens ook gebruiken bij onze andere opleidingen.’