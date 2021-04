ZIMIHC Kunstroute krijgt derde editie

UTRECHT - Na het succes van de ZIMIHC Kunstroute in Zuilen en Wittevrouwen komt er een derde editie: ZIMIHC Kunstroute Overvecht. De Kunstroutes zijn coronaproof, lekker in de buitenlucht en gratis!

Veel mensen missen kunst, theater en een bezoekje aan het museum. Daarom is ZIMIHC in maart gestart met de coronaproof Kunstroutes. Via de app izi TRAVEL wordt de wandelaar langs ruim 40 kunstwerken geleid die speciaal voor deze route zijn gemaakt. In de wijken Zuilen en Wittevrouwen wordt de route al volop gelopen: de app is al meer dan 300 keer gedownload.

Nieuw: Kunstroute in Overvecht

Vanaf 23 april is er ook een Kunstroute te lopen en te fietsen in de wijk Overvecht. Via de gratis izi TRAVEL app leer je jouw wijk kennen en bekijken door heel andere ogen. Geniet tijdens je wandeling van de werken van beeldende kunst, spoken word, poëzie en meer, terwijl je woordelijk en auditief langs alle kunstwerken komt. Wandel je gezond en maak van je reguliere ommetje een creatieve belevenis.

Wandeling of een ommetje

Je kunt de routes helemaal uitlopen, maar als je liever een klein ommetje vol kunst maakt, kun je ook een deel van de route lopen. Ook is er de mogelijkheid om de QR-code te scannen bij één van de deelnemende locaties en vanaf daar aan te sluiten.

Kijk voor alle informatie op: www.zimihc.nl/agenda/zimihc-kunstroute-de-wijk-in