Utrecht slaat alarm voor het klimaat ondanks beperking van Gemeente

UTRECHT - Op 14 maart 2021, aan de vooravond van de landelijke verkiezingen, wordt in meer dan 40 steden in Nederland alarm geslagen voor het klimaat om kiezers en partijen alert te maken op het cruciale belang van goed klimaatbeleid. In Utrecht organiseert de Utrechtse Klimaat Coalitie het Klimaatalarm tussen 14.00 en 15.30 uur op het Jaarbeursplein. Er is bewust gekozen voor tientallen kleine demonstraties door het hele land in plaats van één grote demonstratie in Den Haag of Amsterdam om de coronarisico’s te verkleinen. De Gemeente Utrecht beperkt het klimaatalarm in Utrecht nu echter alsnog drastisch tot een maximum van slechts 200 deelnemers.

‘Wij zijn erg teleurgesteld over dit besluit van de Gemeente. We nemen zelf heel veel maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen. We vragen deelnemers een mondkapje te dragen, afstand te houden en het OV zoveel mogelijk te vermijden. Deze beperking laat zien dat de Gemeente onze coronamaatregelen en ons demonstratierecht niet serieus neemt. Op deze manier wordt ons de mond gesnoerd over een crisis die nog vele malen ernstiger zal zijn dan de coronacrisis. De klimaatcrisis wacht niet tot corona voorbij is.’ zegt Lola Fioole, 17 jaar, van de Utrechtse Klimaat Coalitie.

Bij het Klimaatalarm op het Jaarbeursplein zal een programma gepresenteerd worden met muziek en sprekers, waaronder cabaretier Vincent Bijlo, het Zeemanskoor, de Droominee en vertegenwoordigers van de verschillende organiserende groepen. Om 15.00 uur is er een gezamenlijk, landelijk alarmmoment, waarbij deelnemers zoveel mogelijk geluid maken met iets wat ze van huis hebben meegenomen. Tegelijkertijd is er ook een online programma voor mensen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn.

Eerdere demonstraties op het Jaarbeursplein waarbij deelnemers zich aan de coronamaatregelen hielden, leidden niet tot problemen. Bij de Black Lives Matter demonstratie op 5 juni vorig jaar waren bijvoorbeeld rond de 3.500 deelnemers. Deze demonstratie was volgens de gemeente zelf ordelijk en rustig verlopen (bron).

De Utrechtse Klimaat Coalitie denkt nu na over alternatieven. Dit weekend staat de Utrechtse Klimaat Coalitie in het centrum met een mobiele stembus-bakfiets. Utrechters kunnen hier een persoonlijke boodschap op een stembriefje invullen. Deze boodschappen worden door de Coalitie op protestborden gezet en volgende week op het Jaarbeursplein tentoongesteld. ‘Afgelopen weekend zijn we ook met de mobiele stembus op pad geweest. Hiermee krijgen ook mensen die volgende week niet bij het Klimaatalarm kunnen zijn een stem.’

Met het klimaatalarm vraagt de Utrechtse Klimaat Coalitie aandacht voor de ernst van de klimaatcrisis en de noodzaak om snel effectieve en rechtvaardige klimaatmaatregelen te nemen. Onderzoek laat zien dat Nederland jaar na jaar de eigen klimaatdoelen niet haalt. ‘We slaan alarm omdat klimaatontwrichting nu al miljoenen mensen bedreigt. De mooie woorden van politici en bedrijven kunnen niet verhullen dat ze gewoon doorgaan met business-as-usual. Het is nodig om nú in actie te komen! Stemmen op een partij die het klimaat serieus neemt is een eerste belangrijke stap, maar we zullen ook voorbij de verkiezingen moeten kijken om verandering af te dwingen’.

Meer informatie over het Klimaatalarm in Utrecht is hier te vinden https://klimaatmars2021.nl/lokaal/klimaatalarm-in-utrecht/

