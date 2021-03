Toetsen tussen de treinen

UTRECHT - Het Spoorwegmuseum opent de deuren voor scholieren van het St. Bonifatiuscollege. Deze keer komen de leerlingen niet voor een ontspannen schoolreisje, zij kunnen volgende week in het museum terecht voor hun toetsweek. Het Spoorwegmuseum stelt zijn zakelijke ruimtes hiervoor beschikbaar. De leerlingen maken hun proefwerken in de klassieke wachtkamers van het Maliebaanstation, de Bedrijfsschool, De Centrale, de Expositieruimte en de voormalige stationschefwoning van Bilthoven, het Strikkershuis.

De directeur van het Spoorwegmuseum, Nicole Kuppens, is blij dat ze de helpende hand kan toesteken: “Het is een lastige tijd voor iedereen. Het is erg stil in het Spoorwegmuseum nu we gesloten zijn. Daarom zijn we blij dat we de scholen in Utrecht kunnen ontvangen zodat de leerlingen weer fysiek onderwijs kunnen krijgen. We hebben de ruimte en de mensen om dit te faciliteren, het is fijn dat we op deze manier kunnen helpen.”

De scholen en gemeente Utrecht waren, na de aankondiging dat de scholen weer open mochten, naarstig op zoek naar extra locaties voor fysiek onderwijs. Het Spoorwegmuseum is vanwege de coronamaatregelen sinds december gesloten. Het museum beschikt over diverse zakelijke ruimtes die in grootte variëren en plaats bieden aan 20 tot 400 personen. Het museum heeft daarmee voldoende ruimte om bepaalde onderwijsactiviteiten te faciliteren rekening houdend met een onderlinge afstand van 1,5 meter. In de periode van 10 tot en met 19 maart komen dagelijks maximaal 180 leerlingen van het St. Bonifatiuscollege naar het museum voor hun toetsweek. Op 15, 16 en 17 maart is het Spoorwegmuseum tevens stembureau voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.