Viering kracht van theater in 30 landen na jaar coronasluiting (ook in Utrecht)

UTRECHT - Stadsschouwburg Utrecht presenteert in samenwerking met Het Nationale Theater en Aurora Nova de internationale toneelhit ‘Wit Konijn Rood Konijn’. Samen met theaters uit 30 verschillende landen viert de schouwburg op zondag 13 maart de kracht van theater.



Om 20.00 uur lokale tijd zal in alle deelnemende zalen over de hele wereld een acteur het toneel op gaan met het bijzondere stuk ‘Wit Konijn Rood Konijn’, geschreven door Nassim Soleimanpour. De (vertaalde) tekst zit in een verzegelde envelop die pas op het podium door de speler wordt opengemaakt. In de Blauwe Zaal van de schouwburg is het actrice Soumaya Ahouaoui die geheel onvoorbereid en met de stapel papier in de hand zal beginnen aan een eerste lezing, die meteen de definitieve uitvoering is. Als een ode aan het eenmalige, het niet-herhaalbare van theater. Andere acteurs die in Nederland de zalen betreden om het stuk te spelen zijn o.a. Huub van de Lubbe, Nhung Dam en Theo Maassen.



Soumaya werd in Utrecht geboren en is sinds 2019 vaste acteur van Het Nationale Theater. Ze was o.a. te zien in de succesvoorstelling ‘Melk & Dadels’ en in de kerstproductie van de schouwburg ‘Alone@home’. Afgelopen seizoen speelde Soumaya de solovoorstelling ‘Spoonface’ in het kader van Het Nationale Theater speelt altijd.

‘Wit Konijn Rood Konijn’ is sinds de première tien jaar geleden in meer dan 25 talen vertaald, waaronder het Nederlands, en is al duizenden keren opgevoerd. Steeds door andere acteurs, want zodra je het stuk kent, mag je het niet nog een keer spelen.

In Nederland doen meer dan twintig theaters mee aan deze internationale viering van inspiratie en verbeelding, het bewijs dat creativiteit altijd tegenslag kan weerstaan.

Livestream

Vanwege de coronamaatregelen is het niet toegestaan om publiek te ontvangen, maar nodigt de schouwburg publiek van harte uit om via een livestream deel uit te maken van deze internationale theaterbeleving. Hoe dat in zijn werk gaat staat op de website van de schouwburg: stadsschouwburg-utrecht.nl