Eenzaamheid: live interview met psychiater Dirk De Wachter

Utrecht - “Wist je dat één op de tien Nederlanders last heeft van ernstige eenzaamheid? Het onderwerp is door de coronacrisis actueler dan ooit en toch vinden we het moeilijk om er met elkaar over te praten. Op woensdag 31 maart om 20.00 uur presenteren TivoliVredenburg en stadslab RAUM een openhartig interview met de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter door Rachel Rosier over eenzaamheid.”

Waar komt het taboe en de schaamte rondom eenzaamheid precies vandaan? Wat is het verschil tussen eenzaam zijn en alleen zijn? Dit en meer komt terug in het live gesprek dat vanuit TivoliVredenburg wordt gestreamd. NRC noemde hem één van de popsterren van de psychiatrie, hij noemt zichzelf ook weleens ‘verdrietdokter’: Dirk De Wachter; psychiater, schrijver en hoogleraar. Voor Dirk De Wachter is eenzaamheid de rode draad in zijn werk.

“Mensen zeggen mij dat ik de enige ben tegen wie ze nog durven te spreken, de enige die nog luistert. En dan denk ik: laten we dat toch vooral als samenleving doen.”

Naast het gesprek tussen De Wachter en Rosier is er een muzikaal spoken word intermezzo door Ozan Aydogan en theatermaker Marjon Moed, onder andere bekend van de BNNVARA-documentaireserie ‘Single’ sluit de avond af met een korte performance.

Het programma is online te volgen via de website van TivoliVredenburg. Tickets voor de livestream zijn voor 7,50 euro inclusief servicekosten verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg: tivolivredenburg.nl.

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met TivoliVredenburg en maakt onderdeel uit Living Apart Together, een expositie en programma van stadslab RAUM. Samen met creatieve makers, bewoners en maatschappelijke organisaties doet RAUM onderzoek naar de toenemende eenzaamheid in steden. De openlucht expositie is t/m 7 maart vrij toegankelijk en coronaproof te bezoeken.