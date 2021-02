De stoelfiets: fit blijven in de tijd van thuisblijven

Thuis werken, binnen zitten; voor je het weet vliegen de kilo’s eraan. Heb je er ook zo genoeg van? Aan de opgelegde regels kun je niets doen, maar de manier waarop je jouw tijd gebruikt tijdens de periode van thuisblijven wél! Je kunt bootcampen, oefeningen doen of je uitleven op je eigen fitnessbank. Maar je kunt het ook nog veel eenvoudiger maken, met een stoelfiets!

Multitasken

Een stoelfiets, ook wel deskshaper genoemd, is een apparaat met pedalen die je met je voeten rond beweegt. Net als met een gewone fiets trap je in de zwaarte en het tempo dat je zelf prettig vindt. Gewoon terwijl je achter je computer zit. Zo kun je tegelijkertijd werken en je conditie trainen. Als straks de lockdown weer voorbij is, neem je de stoelfiets gewoon mee naar kantoor!

Overigens kun je natuurlijk ook je vrije tijd nuttig gebruiken. Niet alleen bingewatchen maar op hetzelfde moment ook een paar kilometers wegtrappen. Kortom, de ultieme manier van multitasken.

Fit blijven terwijl je thuisblijft

Een Deskshaper stoelfiets is dus een hele laagdrempelige manier om fit te blijven. Je zet het apparaat gewoon voor je stoel, het is niet moeilijk om te doen en je hoeft er niet over na te denken. Je bepaalt zelf hoe lang en hoe zwaar je traint; ook dat is eigenlijk hetzelfde als bij gewoon fietsen. Door het trappen train je jouw beenspieren én stimuleer je de bloedsomloop. Daarbij is het ook nog eens ideaal voor mensen met een druk bestaan, want je verliest er geen kostbare tijd mee.

Voordelen van een deskshaper

Het gebruik van de deskshaper is dus heel eenvoudig en levert je een paar belangrijke voordelen op. Je beenspieren worden sterker en door de verbeterde bloedsomloop gaat ook je algehele conditie er op vooruit. Waarschijnlijk zal je er ook wat door afvallen, aangezien je meer spiermassa opbouwt (dat verbrandt meer calorieën dan vetweefsel). Een ander groot pluspunt is dat je concentratievermogen en daarmee je productiviteit ook aanzienlijk vooruit gaat. Een win-winsituatie dus. Dankzij de ingebouwde computer kun je bijhouden wat je vorderingen zijn en dat werkt zeer stimulerend. Zo kom je op een eenvoudige manier aan de dagelijks benodigde hoeveelheid beweging.

Ook geschikt voor revalidatie

Als je moet revalideren na een operatie of periode van ziekte/zwakte, is de stoelfiets ook uitermate geschikt. Geheel in eigen tempo versterk je jouw spieren en ook hier heeft de verbeterde bloedsomloop een positief effect op het genezings- en herstelproces. Daardoor blijkt al de eenvoud van dit apparaat. Iedereen, van jong tot oud, kan het gebruiken, op elk gewenst moment van de dag.

Combinatie met andere oefeningen

De deskshaper kun je uiteraard prima gebruiken in combinatie met andere oefeningen die je thuis doet. Na een half uur of uur op de deskshaper kun je wat buikspieroefeningen of wat krachttraining doen om ook op de andere lichaamsdelen focussen. Zo heb je een prettige manier gevonden om fit te blijven in tijden van thuisblijven, die bovendien erg goedkoop is. Ideaal toch?