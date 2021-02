Visie toekomst Uithof

Utrecht - Voor de jaarwisseling presenteerden de universiteit en haar partners op het Science Park een visie op de toekomstige inrichting van de voormalige Uithof, inclusief realistisch uitziende plaatjes van hoe het zou kunnen worden, want nog niets is definitief.

Door Paul Hustinx

Kern van het plan is een nieuwe beleving van het centrumgebied rond de Heidelberglaan en Padualaan. Hier wordt het zicht nu beperkt door twee over de weg heen gebouwde panddelen. Deze moeten weg om een ‘centrumboulevard’ met doorgaande verreikende zichtlijnen te creëren waarmee ook een aantrekkelijk verblijfsgebied moet ontstaan. Ook wil men de centrumzone iets oprekken zodat er een geleidelijker overgang met de omliggende groengebieden ontstaat.

Een aantal gebouwen verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe, vaak slingerende, laagbouw, en meer open verblijfsruimtes, ‘pockets’ genaamd. Op de plek waar nu het Groenmangebouw de weg overkluist, ziet men een groot centraal plein voor zich. Voor de oudere gebouwen als het Van Unnik-, Kruyt- en Ruppertgebouw ziet men een tweede leven voor zich, bij de eerste twee na grondige herontwikkeling, en bij het Van Unnik zelfs met een extra verdieping erop.

Alle afgebeelde gebouwen vergelijkend met de bestaande situatie valt er iets op: alle, vaak betonnen, gebouwen uit de jaren ’60 staan er nog, evenals de latere bouw uit de jaren ’90 en verder, maar alles uit de tussenliggende periode, vaak als reactie op de betonnen hoogbouw ‘met de menselijke maat’ gebouwd in steen met een beperkt aantal bouwlagen, zoals de ‘centrumgebouwen’ Langeveld- en Groenman, alsmede het Bestuursgebouw, is weg. ‘Verouderd’, stelt men over het Groenmangebouw.

De universiteit meldt alle gebouwen op onder meer duurzaamheid en exploitatiekosten te hebben doorgelicht. Op basis hiervan zag men vanwege de robuuste skeletconstructie voor het Kruyt en Van Unnik mogelijkheden tot herontwikkeling met een andere ‘look & feel’, maar heeft men ook besloten tot afstoting van de centrumgebouwen, dit in samenspraak met gebruiker Sociale Wetenschappen die zich op herintree in het vernieuwde Van Unnik oriënteert, alsmede het bestuursgebouw.

Maar dit zijn wel allemaal gebouwen uit dezelfde tijd, de jaren ’70 en ‘80, die veelal als aangenamer werden ervaren dan hun betonnen voorgangers. Wat betekent het dat juist deze het loodje leggen? De Utrechtse architectuurkenner Arjan den Boer vindt het ‘jammer dat men daarvoor kiest’, want deze gebouwen ‘horen bij het verhaal van De Uithof’, en zo ontstaat ‘een gat in de staalkaart van moderne architectuur’. “Het zijn ook best kenmerkende gebouwen met hun rode bakstenen, binnenplaats en positionering over de straat”. Hij ‘zou sloop betreuren of in ieder geval voor behoud van een deel zijn’. Werd er in de jaren ’70 dan minder duurzaam gebouwd? In ieder geval anders, aldus Den Boer, ‘lage plafonds, meer kruip-door-sluip-door en minder grootschalig’, met andere materialen ‘zoals baksteen’: “Dat maakt renovatie lastiger”. Voor de gebouwen uit de begintijd van De Uithof is recent nog aandacht gevraagd, zegt hij, maar ‘voor de periode na 1975 is er nog erg weinig aandacht en waardering’.