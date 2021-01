De rol van de boekhouding, een boekhouder en een boekhoudprogramma

Veel startende ondernemers hebben het idee dat ze eerst klanten moeten vinden, werknemers moeten aannemen, omzet moeten genereren en een gezonde winstmarge moeten behalen.

Wij zijn het er zeker niet mee oneens… maar de prioriteit aan uitgaven voor online marketing om leads te genereren of medewerkers om zo snel mogelijk op te schalen brengt soms wel wat opstartproblemen met zich mee. Boekhoudkundig vooral! Het inschakelen van een accountant kan (ook in de beginfase) waarde toevoegen aan de bedrijfsvoering en helpen geld te besparen, zo houd je ook nog eens tijd over om méér geld te verdienen.

Accountants kunnen helpen bij het vinden van antwoorden op vragen als:

· Is mijn product of dienst financieel levensvatbaar?

· Op welk moment verwacht ik dat ik break-even draai en zelfs winstgevend wordt?

· Hoe financier ik deze kosten?

Het doel van de boekhouding is het verstrekken van financiële informatie aan de belanghebbenden van het bedrijf: het management, de investeerders en de crediteuren. De boekhouding meet en vat de activiteiten van de onderneming samen en communiceert de resultaten aan het management en andere belanghebbenden.

Boekhouden omdat het moet

Bedrijven moeten zich houden aan de regelgeving van de overheid en belastingen betalen op de gemaakte winst, de sociale zekerheidsbelasting en de verkoop. Eventuele fouten bij het rapporteren van inkomsten kunnen leiden tot boetes en sancties. Boekhouden is niet alleen handig, boekhouden is daarnaast verplicht.

Boekhouden omdat het handig is

Zonder boekhouding zal het bedrijf op den duur geld verliezen. Als je een eenpitter bent, doe je vrijwel alles, inclusief de facturatie. Hoeveel uur je kwijt bent als je de boekhouding goed bijhoudt? Waarschijnlijk een uurtje tot anderhalf per week. Hoeveel uur je kwijt bent als je nooit naar je boekhouding of je boekhoudprogramma kijkt? Dagen, frustrerende dagen!

Met een boekhoudtool maak je het jezelf een stuk makkelijker om je transacties bij te houden. Het enige wat je moet doen, is je bankrekening aansluiten, je bonnetjes invoeren en deze koppelen aan je uitgaven. Hetzelfde doe je met je facturen en je inkomsten. En per kwartaal natuurlijk de belasting.

Daar komt de accountant of boekhouder bij kijken, het is handig als er iemand met je meekijkt!

Oh en als je denkt dat accounting saai is? Een grijs en suf beroep? Think again! Accountants zijn een stelletje slimme, interessante mensen die gepassioneerd zijn om geld voor je te laten werken.