Gevolgen van het coronavirus op de lange termijn

Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving. Niet alleen nu, maar naar alle waarschijnlijkheid ook nog in de komende jaren! Hoewel men zich straks zal kunnen laten vaccineren tegen het virus, is het effect van psychologische klachten als gevolg van het virus nauwelijks nog in te schatten. Mensen verloren hun baan, bedrijven gingen failliet en een grote groep Nederlanders raakte eenzaam.

Daar komt bij, dat ook lichamelijke klachten in de toekomst andere problemen kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan het Syndroom van Tietze, waarover nog relatief weinig bekend is. Veelvuldig hoesten en niezen, twee symptomen die horen bij het coronavirus, zouden een oorzaak van dit syndroom kunnen zijn.

Zoek hulp bij psychische klachten

Wanneer je zelf te maken krijgt met psychische klachten, is het verstandig om vroegtijdig professionele hulp in te schakelen. Ken je mensen in je eigen omgeving die alleen zijn of bijvoorbeeld onlangs hun baan verloren? Ga in dat geval eens bij ze langs, of stuur ze een bloemetje. Het helpt ze positief te blijven, waarmee de kans op psychische klachten afneemt. Professionele hulp kan geboden worden door een psycholoog, waarbij je voor een verwijzing langs de huisarts kunt gaan. Ook zijn er online diverse partijen te vinden die hulp kunnen bieden.

Voorkom stress en spanning in de huidige tijd

Voorkom dat stress en spanning voor psychische klachten of bijvoorbeeld iets als het Syndroom van Tietze zorgen. Dit doe je door regelmatig tijd in te plannen voor ontspanning. Maak bijvoorbeeld een wandeling door de natuur, trek naar het strand voor een uurtje vliegeren, zet je favoriete muziek op in de woonkamer, enzovoorts. Door te ontspannen heeft je lichaam de tijd om te herstellen en zal je normaliter beter slapen. Iets wat bijdraagt aan het voorkomen van vermoeidheid, piekeren en soortgelijke klachten, die de basis kunnen vormen van een lichte depressie.