Bomenwacht voorkomt kappen in Amelisweerd

UTRECHT - Actiegroep ‘Amelisweerd niet Geasfalteerd’ start per 4 januari een Bomenwacht in Amelisweerd. Het gebied wordt met de kap bedreigd door de geplande verbreding van de A27. Dagelijks houden vrijwilligers in de gaten of er kapwerkzaamheden plaatsvinden. ‘Hoewel er nog een beroepsprocedure gestart wordt om de verbreding tegen te houden, kan Rijkswaterstaat toch al beginnen met kappen nu het tracébesluit is getekend. In de jaren 80 werd het besluit van de rechter ook niet afgewacht’, zegt Els Rijke namens de Bomenwacht.

De vrijwilligers letten in het bedreigde gebied op markeringen op de bomen, afzettingen of andere voorbereidende werkzaamheden. Ze kunnen snel een grotere groep bosbeschermers waarschuwen. ‘Er is veel weerstand tegen de verbreding. Ook mensen die eigenlijk nog nooit actie hebben gevoerd, zijn nu bereid in actie te komen voor hun geliefde bos. In de huidige stikstof-, klimaat- en coronacrisis is er weinig begrip voor steeds meer asfalt.’ zegt Anneke Wensing van ‘Amelisweerd niet Geasfalteerd’. ‘Het alternatieve plan om de maximumsnelheid op de ring te verlagen naar 80 km per uur is veel aantrekkelijker. Het zorgt voor minder file, minder stikstof en minder kosten.’

In 1982 bulldozert Rijkswaterstaat in een paar uur de bomen in Amelisweerd om voor de aanleg van de A27, terwijl er nog een kort geding liep tegen de kap. “We moeten rekening houden met alles, zeker ook met asociaal en onbetrouwbaar gedrag van Rijkswaterstaat, tegen de wens van bewoners, gemeente en provincie”, aldus Els Rijke.

Er hebben zich enkele tientallen vrijwilligers gemeld voor de Bomenwacht. Mensen die zich willen aanmelden kunnen mailen naar amelisweerd@yahoo.com.