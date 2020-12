Sneller groen voor Utrechtse fietsers

UTRECHT - Fietsers kunnen sneller en veiliger door groen licht rijden op het kruispunt Pythagoraslaan-Archimedeslaan in het Utrechtse kantorenpark Rijnsweerd. Een fietsradar herkent naderende fietsers en meet het aantal fietsers en hun snelheid. De radar stuurt de ontvangen informatie door naar het slimme verkeerslicht dat op het kruispunt staat, zodat het verkeerslicht eerder op groen gaat of langer op groen blijft. Het is voor het eerst dat een radar hiervoor ingezet wordt.

Een slim verkeerslicht, ook wel iVRI (intelligente Verkeersregelinstallatie) genoemd, kan communiceren met voertuigen en fietsers, door middel van een app, internetverbinding en de zogeheten ‘Talking Traffic Cloud’. Veel fietskoeriers gebruiken deze techniek al, zodat klanten hun bestelling live kunnen volgen. Maar de gemiddelde fietser in Utrecht heeft geen speciale app om met verkeerslichten te communiceren. Daarom is de radar ingezet, die in feite simuleert dat de fietsers al wel voorzien zijn van een internetverbinding en app. Zo valt toch te testen hoe fietsers sneller en veiliger kunnen fietsen. Steeds meer fietsradars in de regio De test met de radar is een samenwerking tussen Goedopweg en Cycledata, leverancier van de fietsradar, en Monotch, die de koppeling met de ‘Talking Traffic Cloud’ verzorgt. Gemeente Utrecht programmeert de verkeerslichten. De test heeft als doel om te leren of alles technisch naar behoren werkt, of de fietsmetingen betrouwbaar zijn en wat de effecten zijn op wachttijden voor fietsers en het overige verkeer. Bij positieve uitkomsten zal Goedopweg kijken naar meer locaties in de regio om de fietsradar te plaatsen, bijvoorbeeld de Biltstraat. In de regio Utrecht staan inmiddels 40 slimme verkeerslichten (iVRI’s) op verschillende plekken, bijvoorbeeld op de N201. Hier vonden recentelijk ook twee testen plaats. Vrachtwagens kregen eerder en langer groenlicht, waardoor CO2-uitstoot en geluidsoverlast afnamen. Voor de vrachtwagens zelf leverde het bovendien tijdwinst op. En weginspecteurs konden via de app WISMeister van Be-Mobile op hun diensttelefoon voorrang vragen aan de slimme verkeerslichten. Hierdoor waren ze sneller bij een calamiteit om assistentie te verlenen, waardoor de weg na een ongeval weer eerder vrij en veilig was. Ook in 2021 zal Goedopweg testen draaien met iVRI’s vanuit het programma ‘Smart Mobility Talking Traffic’. Er zullen nog zestig slimme verkeerslichten bij komen en dit alles moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer en live reisadvies voor reizigers. Goedopweg Goedopweg bouwt aan een bereikbare en leefbare regio Utrecht, ondanks de groei in de komende jaren. Dit realiseren we door het stimuleren van minder reizen, op andere tijden reizen en met andere vervoermiddelen reizen. In Goedopweg wordt samengewerkt door de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.