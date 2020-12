Lockdown moe? Zoek je heil op een andere planeet!

UTRECHT - Komen de muren op je af tijdens deze tweede lockdown? Trek je wandelschoenen aan en loop langs de raamexpositie (Buiten)aards, een expositie over ruimtelandschappen, gemaakt door kunstenares Frippery en leerlingen uit groep 8 van OBS De Cirkel.

Hallo aarde hebben wij contact?

Geïnspireerd door Making Space, Frippery’s visuele ontdekkingreis naar Planeet 9, heeft een nieuwe lichting astronauten verslag uitgebracht van hun bevindingen in de ruimte. Leerlingen van groep 8 van OBS De Cirkel zijn aan de slag gegaan met het vinden van buitenaardse uitzichten in eigen omgeving. Doel van de missie: het vinden van, en vertrouwen op het eigen creërend vermogen. Het resultaat is een indrukwekkende collectie van werken die de leerlingen hebben gemaakt op basis van het werk van Frippery.

Lockdown expositie

ZIMIHC theater Zuilen heeft deze raamexpositie speciaal ingericht om tijdens de lockdown toch nog van kunst te kunnen genieten. Dus onderbreek je thuiswerkdag met een wandeling langs deze expositie. De expositie is speciaal verlicht, en daarmee ook de moeite waard om in de avond te bezoeken.

Over Frippery

Kunstenares Charlotte de Vries probeert onder de naam Frippery als maker de wereld te begrijpen. Hiervoor duikt zij in diverse onderzoeksgebieden en komt ze boven met de vreemdste associaties en feitjes. Veranderende, verloren en nog te verkrijgen kennis is voor haar een enorme inspiratiebron: het onbekende lokt. Met haar onderzoekende werk bevraagt Frippery onze aannames rondom zaken die we zelf niet kunnen verifiëren. Met haar werk wil Frippery ruimte geven aan twijfel: het is niet erg om iets niet te begrijpen of van mening te veranderen.

De expositie is de hele dag en avond te zien tot en met 19 januari 2021. Je vindt de expositie aan de schoolpleinzijde aan de prinses Beatrixlaan.