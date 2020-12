Stadsschouwburg Utrecht projecteert quotes uit oudejaarsconferences

UTRECHT - Kerst 2020: een land in lock down, een stille stad. Ook de jaarlijkse grote familievoorstelling van Stadsschouwburg Utrecht kan helaas niet doorgaan. Een donkere schouwburg zonder voorstellingen voelt tegennatuurlijk, zeker in deze kersttijd. Samen met de inwoners van onze stad willen we toch graag stilstaan bij het afgelopen jaar en ons verheugen op het nieuwe. Omdat dat niet binnen kan doen we dat in dit bijzondere jaar op de buitenkant van het gebouw.

Van 24 december t/m 6 januari projecteert de schouwburg quotes uit eerdere oudejaarsconférences van Youp van ’t Hek, Claudia de Breij en anderen. Oudejaarsconférences laten ons immers op een satirische wijze het oude verwerken en ons verheugen op het nieuwe. We zijn dan ook benieuwd welke gesprekken er na het zien van de quotes ontstaan en tot welke inzichten dit leidt. Via onze social media kanalen roepen we onze stadgenoten op hun associaties en inzichten met ons te delen. Zo hebben we ondanks de afstand toch nog een gedeelde kerstervaring met elkaar.

“We hebben zo veel meer gemeen dan wat ons verdeelt. Daar kun je naar leven.”

Dolf Jansen

“Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven lopen.”

Claudia de Breij

Stadsschouwburg Utrecht is t/m 19 januari gesloten voor publiek. Vanaf 4 januari zijn we van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur weer telefonisch bereikbaar op nummer 030-2324125.