Actie Kiwanis Utrecht maakt start met kinderboek Utrecht 900 mogelijk!

UTRECHT - In dit rare coronajaar kon Kiwanis Club Utrecht gelukkig toch vele bestellingen voor banketstaven noteren om familie, vrienden en relaties een hart onder de riem steken. En met mooi resultaat: de volledige opbrengst van € 3.213 gaat naar de ontwikkeling van een kinderboek.

Kinderboek over 900 jaar Utrecht

Op 2 juni 2022 is de stad Utrecht jarig. Het is dan precies 900 jaar geleden dat ze stadsrechten verwierf. Kiwanis Club Utrecht gaat voor de viering van deze Utrechtse verjaardag in 2022 de kinderen van Utrecht op een speelse wijze diepgaander kennis laten maken met de stad. Met de bijdrage van de actie gaan we starten met het ontwikkelen en schrijven van het kinderboek, er is al een goede schrijver geselecteerd, Kiwanis zoekt nu naar steun door fondsen en partners.

Extra bijdrage aan kinderboek?

Het kinderboek is voor kinderen van 8-12 jaar, om zelf te lezen of om uit voor te laten lezen. We willen daarnaast mogelijk maken dat het boek in het basisonderwijs gebruikt wordt. Uitgaande van alleen al 112 basisscholen in Utrecht, levert dit een potentiële doelgroep van 10.000 kinderen op. Voor iedereen die Kiwanis op weg helpt met een extra bijdrage aan het kinderboek, dat zou heel mooi zijn! Kiwanis heeft een ANBI status waardoor het aantrekkelijk is om een schenking te doen.

Het motto van Kiwanis is: ‘Serving the children of the world’.

www.kiwanisutrecht.nl