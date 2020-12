Badkamer renoveren met een nieuwe wastafelkraan

Veel Nederlanders hebben de afgelopen zomerperiode gebruikt om te klussen in huis. Een reis naar het buitenland was nauwelijks mogelijk. Daarbij is een vakantie buiten de deur veel minder leuk, wanneer restaurantjes en bijvoorbeeld dierentuinen of pretparken gesloten zijn. Met name in de tuin werd druk gewerkt. Iets wat te zien was aan de lange wachtrijen voor de afvaldepots. Met de winter voor de deur, is het nu tijd om aan de slag te gaan binnen je woning. Denk bijvoorbeeld aan een renovatie van de badkamer! Vaak is de badkamer, samen met de keuken, een ruimte waar nauwelijks iets veranderd wordt door de jaren heen. Zonde, want het maakt dat de badkamer straks niet meer aansluit bij de rest van je interieur.

Mogelijkheden om de badkamer te renoveren

Het renoveren van de badkamer kan op verschillende manieren. Zo zou je kunnen overwegen om het volledige tegelwerk in de badkamer te vernieuwen. Een andere mogelijkheid is het vervangen van losse elementen. Kies bijvoorbeeld voor een nieuwe wastafelkraan! Ook het vervangen van de douche is een optie. Steeds vaker wordt gekozen voor een regendouche in combinatie met een losse handdouche. Begint het wastafelmeubel langzaamaan op te raken? Vervangen het meubel in dat geval voor een nieuw model. Iets wat goed te combineren is met het vernieuwen van de wastafelkraan.

Trends op het gebied van wastafelkranen

De wastafelkraan anno 2020 is al lang niet meer te vergelijken met de modellen van 10 tot 15 jaar terug. Tegenwoordig kiest men voor zwart! Het liefst in een strak model, met een klassiek tintje. Naast het feit dat een zilverkleurig model regelmatig wordt ingewisseld voor een zwarte kraan, zit deze kraan daarbij steeds vaker aan de wand bevestigd in plaats van aan het wastafelmeubel. Het geeft een badkamer een stoere, strakke uitstraling.