Tips voor het aanleggen van een mooie tuin in Utrecht

Wil je de tuin bij je woning in Utrecht van een nieuwe tuin voorzien? Er zijn verschillende manieren om de tuin opnieuw in te delen. Kies bijvoorbeeld voor een tuinhuis, of voorzie de tuin van een opblaasbaar zwembad! Ideaal, wanneer je jongere kinderen hebt die hier in de zomer in af willen koelen. Daarbij is een (opblaasbaar) zwembad ook voor jezelf een waardevolle toevoeging aan de tuin. De basis van een tuin zit echter in het straatwerk en de manier waarop de borders aangelegd zijn. Wat voor type tuintegels gebruik jij voor je terras of een los pad in de tuin?

Tuintegels in verschillende soorten en formaten

Bij de aanleg van een terras of pad in de tuin heb je de keuze uit een breed scala aan tuintegels. Kies je voor relatief grote en dikke tuintegels, of geef je de voorkeur aan een pad van klassieke klinkers? De grote tuintegels kunnen je tuin een hele strakke uitstraling geven en passen perfect bij de trends uit de afgelopen jaren. Vaak wordt gekozen voor grote tuintegels met een donkergrijze of antraciet kleur. Je kunt ze goed combineren met stapelstenen voor de borders, welke vaak ook een antraciet kleur hebben!

Bijpassende loungeset voor je tuin

Nadat je het terras hebt aangelegd, is het zaak om hier een bijpassende loungeset bij te zoeken. Je wilt immers alle gelegenheid hebben om in de zomer van het mooie weer te kunnen genieten! In het bijzonder, nu we de komende tijd nog niet op vakantie mogen. Door je loungeset in het najaar of de winter te kopen, profiteer je van aantrekkelijke kortingsacties. Tuinwinkels zetten hun zomerartikelen in de uitverkoop, om deze niet op te hoeven slaan tot een volgend seizoen. Daarbij wordt het assortiment vaak vernieuwd tegen de zomer, waardoor oude producten niet meer terugkeren. Voor jou de ideale kans om een goedkope loungeset te scoren voor je tuin.