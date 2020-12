Slaapapneu: wat is het en hoe kunt u het herkennen?

Slaapapneu is een aandoening waardoor u ademstops krijgt. De ademstops kunnen in uw slaap wel 10 seconden lang zijn. Als u wakker bent zal dit korter zijn, omdat u dan eerder doorheeft dat u geen adem meer kan halen. Slaapapneu komt niet veel voor in Nederland. Als u aan slaapapneu lijdt is dit erg vervelend. Een redelijke groep Nederlanders blijkt ook aan slaapapneu te leiden, terwijl ze dat soms niet door hebben of dit nooit is vastgesteld. Maar wat is slaapapneu en kun je er ook daadwerkelijk wat aan doen?

Eventuele oorzaken van slaapapneu

Slaapapneu kan verschillende oorzaken hebben. Het komt het vaakste voor dat u bepaalde eigenschappen hebt meegekregen van uw ouders, bijvoorbeeld een longaandoening of een aandoening aan uw luchtwegen of neus. Hierdoor is de kans op slaapapneu aanwezig. U kunt ook slaapapneu krijgen door obesitas. Als iemand obesitas heeft, heeft deze veel vet in zijn of haar lichaam. Dit vet zit ook rond de nek en luchtwegen. Dit vet vernauwt de luchtwegen. Hierdoor kost ademen meer energie en is de kans op het krijgen van slaapapneu vrij groot.

Wat zijn de gevolgen van slaapapneu

Veel mensen weet nog niet goed wat slaapapneu inhoud. Toch komt het vrij vaak voor in Nederland. Slaapapneu is een aandoening die invloed heeft op het slapen en uw nachtrust. Het is dus voornamelijk actief gedurende de nacht. U kunt er last van hebben tijdens het autorijden of tv-kijken. U heeft het vaakste last van slaapapneu wanneer u handelingen verricht die eentonig zijn of weinig inspanning vereisen.

Neem bijvoorbeeld autorijden, u moet continu alert blijven maar u zit wel gedurende de hele rit stil en voert u dezelfde handelingen uit (kijken, schakelen, sturen etc.). bij tv-kijken kunt u er ook last van hebben. U zit lekker op de bank of in uw stoel en begint ineens slaperig te worden. Dit is logisch omdat u misschien een hele dag heeft gewerkt of andere inspannende dingen heeft gedaan. Als dit niet het geval is, dan kan het zijn dat u last heeft van slaapapneu.

Hoe kan ik slaapapneu herkennen?

U kunt slaapapneu herkennen aan een aantal klachten. Als u deze klachten hebt betekent dit niet direct dat u slaapapneu heeft maar er bestaat een kans dat u het wel heeft.

* Slaperigheid;

* ’s nachts wakker worden met een stikkend gevoel of u heeft last van ademtekort;

* Iemand, bijvoorbeeld uw partner, neemt snurken of een onregelmatige ademhaling waar tijdens het slapen;

* Stemmingswisselingen.

Doe een slaapapneu test

Als u één of meerdere van de bovenstaande klachten herkent, kan het misschien zo zijn dat je last hebt van slaapapneu. Nogmaals, als u de klachten herkent hoeft dit niet te betekenen dat u slaapapneu heeft. Een goed en grondig onderzoek is dus van essentieel belang. Als uw klachten maar niet weg willen gaan of u wilt zeker zijn van uw zaak, kunt u een slaapapneu-nest doen bij een slaapkliniek. In deze test beantwoord u een reeks vragen, en op basis van uw antwoorden komt daar een resultaat uit. Een slaapapneu test is gemakkelijk online te vinden en kan de oorzaken opsporen.