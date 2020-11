Ontslagen door corona, wat nu?

Alsof de gevolgen voor de volksgezondheid al niet erg genoeg zijn, heeft corona ook een enorme impact op de arbeidsmarkt. Maar hoe zit dat eigenlijk als je ontslagen wordt? Kan dat zomaar of is het verstandig om je rechtsbijstandverzekering in te schakelen? En in welke branche kun je het beste opnieuw naar werk gaan zoeken?

Ken je rechten

Het bedrijf waar je werkt krijgt steeds minder orders. Als je naar de cijfers kijkt snap je zelf ook wel dat het helemaal niet goed gaat. Veel mensen hebben daarom de neiging om hun ontslag zonder slag of stoot te accepteren. Maar ook in coronatijden word je gewoon nog beschermd door de wet op het gebied van arbeids- en ontslagrecht.

Bij twijfel kun je natuurlijk altijd even navraag doen bij je verzekeraar, als je tenminste een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar het is ook goed om zelf een beetje op de hoogte te zijn. Dan sta je ook sterker in je schoenen bij gesprekken met je werkgever.

Geen ontslag met wederzijds goedvinden

Uit loyaliteit naar je werkgever ben je misschien geneigd om akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden. Het is toch duidelijk dat er geen toekomst meer is voor het bedrijf? Maar daarmee snij je jezelf lelijk in de vingers. Je hebt dan namelijk ook geen recht meer op een WW-uitkering.

Teken dus nooit zomaar een ontslagbrief. Vraag je verzekeraar om advies, of eventueel bij een vakbond als je daarbij bent aangesloten. Die kan je bijvoorbeeld ook vertellen of je misschien recht hebt op een transitievergoeding. Er is dus nog heel wat mogelijk vanaf het moment dat je hoort dat je ontslagen wordt.

En daarna?

Het ontslag is uiteindelijk onvermijdelijk, maar zorg er dus wel voor dat je je eigen rechten niet uit het oog verliest. Neem daarna even de tijd om dit te verwerken. Je baan verliezen is nou eenmaal niet niets. Ga pas daarna nadenken over wat je wilt gaan doen. Een vergelijkbare baan zoeken, of misschien iets heel anders?

Want hoewel er in veel sectoren banen verloren gaan, zijn er ook branches waarin juist steeds meer vraag is naar mensen. De zorg is natuurlijk een voor de hand liggend voorbeeld. Maar ook in de ICT en het onderwijs staan ze te springen om mensen. Wordt het dan misschien toch eens tijd voor die carrièreswitch waar je stiekem al eens over na zat te denken?