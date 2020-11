Leren en lesgeven op afstand

Bijna alle docenten hebben de afgelopen maanden op afstand les moeten geven. Door de coronamaatregelen zijn we met zijn allen genoodzaakt zo veel mogelijk vanuit huis te werken en leren en dit is voor iedereen nog lastig en nieuw. We hebben een hoop klachten en nadelen voorbij zien komen van zowel docenten als leerlingen. Afstandsonderwijs is iets waar we met zijn allen aan moeten werken en waar meer aandacht voor nodig is. Door genoeg met elkaar te doelen kunnen we zo veel mogelijk tips en informatie binnen krijgen.

Breid je kennis uit

Net als de rest van de wereld ben je er misschien achter gekomen dat je niet meer alleen docent wilt zijn. We hebben allemaal meer coaching nodig door alle maatregelen en het nieuwe normaal aanleren. Veel docenten hebben dit ook opgemerkt bij hun leerlingen wat ervoor kan zorgen dat je je kennis wilt uitbreiden en zo flexibeler inzetbaar bent binnen het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een coaching opleiding utrecht. Behalve het thuiswerken en vele thuis zitten hebben we ook meer tijd dan ooit wat we goed kunnen gebruiken. In je vrije tijd kun je zelf een opleiding volgen en uiteindelijk uitvoeren in je huidige werk.

Houd je lessen interessant voor iedereen

Misschien wel het lastigste voor iedere docent, is het interessant houden van je online lessen. De komende maanden worden we nog geadviseerd vanuit huis les te geven en te werken, wat betekent dat je constant met nieuw lesmateriaal VMBO moet komen voor je leerlingen. Hoe houd je je online lessen interessant voor iedere leerling? Vraag je leerlingen om tips! Je zult je verbazen wat voor nieuwe dingen je kunt uitproberen. Zo test je direct wat wel en niet aanslaat. Het is voor de leerlingen een leuke manier om beter op te letten omdat de lessen iedere keer anders zijn.

Vraag tips in je omgeving

Er zijn een hoop docenten die al lange tijd ervaring hebben met lesgeven op afstand en die hun ervaring graag met de rest willen delen. Je kunt op social media een hoop tips terugvinden. De meeste docenten delen veel tips online met de rest. Vind je het lastig om op social media docenten te vinden? Je kunt intern ook rondvragen naar de beste tips voor lesgeven op afstand. Zo kun je verschillende handelingen met elkaar uitwisselen en kun je een andere collega helpen bij lesgeven.