Steeds meer eetliefhebbers verkiezen eten bestellen boven zelf koken

Het bestellen van eten is, na de sluiting van de horeca, populairder dan ooit. Deze behoefte wordt bevestigd door recent onderzoek naar het consumentengedrag van de gemiddelde Nederlander. Steeds meer Nederlanders hebben geen zin om te koken en kiezen voor een bezorgmaaltijd.

Gemak is een van de drijfveren waarom jongeren eten bestellen. In tegenstelling tot de jonge generatie kiezen ouderen steeds vaker voor een functionele oplossing, zoals een kant-en-klaar maaltijd. Ook de beleving heeft, nu iedereen genoodzaakt is om thuis te eten, andere vormen aangenomen.

Ondanks deze stijging, worden de lokale restaurants nog steeds het hardst getroffen, aangezien hun enige inkomstenbron het bestellen van eten is. Hierdoor is het lokaal ondernemerschap belangrijker dan ooit. Door de lokale middenstand en horeca te steunen, blijft de economie draaiende.

Door de behoefte van de consument en de sluiting van de horeca wordt er echter wel massaal besteld. Bij kiprestaurant Alan en Pim’s is de Take Away in Utrecht drukker dan ooit: ‘Door het coronavirus zijn onze kipgerechten nog meer in trek dan eerder. Hierdoor vragen wij onze klanten om, indien mogelijk, vroeg op de dag te bestellen.Op deze manier hebben we voldoende tijd om onze overheerlijke kipgerechten voor te bereiden’.

Wanneer je een lokaal restaurant niet kent, kan de drempel hoog zijn om, in tijden van corona, een keer eten te bestellen. Volgens experts zijn er een aantal factoren waar je rekening mee moet houden. Zo is het belangrijk om voordat je gaat eten je handen te wassen. Daarnaast stellen sommigen dat het belangrijk is om een restaurant te kiezen wat je vertrouwt. Op deze manier weet je zeker dat de gerechten volgens de juiste hygiëne- en veiligheidseisen zijn klaargemaakt.