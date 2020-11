Busstation Leidsche Rijn wint Rietveldprijs 2020

UTRECHT - Het fijnzinnige, maar krachtige ontwerp van architect Annebregje Snijders voor het busstation in Leidsche Rijn is op 15 november uitgeroepen tot winnaar van de Rietveldprijs 2020. Tijdens een livestream kreeg Snijders de prijs virtueel overhandigd uit handen van juryvoorzitter Marlies Rohmer.

Volgens de jury – naast Rohmer architect Machiel Spaan, restauratiearchitect Alenca Mulder en publicist Marit Overbeek – is het bijzondere ontwerp een ode aan de bus. Snijders bedacht op het tunneldak van de A2 een overkapping van tentdoek. Dit doek hangt tussen een driehoekig stalen frame dat aan metershoge kolommen is bevestigd – waardoor het effect van een kathedraal ontstaat. Dit maakt het wachten tot een genot, en reizigers kunnen zich laven aan het samenspel van infrastructuur, techniek, materiaal en vorm. Het busstation is, aldus de jury, een inspirerende plek om te wachten en te ontsnappen aan de hectiek van alledag.

Daarnaast roemt de jury het vakmanschap van Snijders. Het is bewonderenswaardig hoe met een miniem programma van eisen en een klein budget toch een onderscheidende plek is gemaakt. Het busstation is daarmee een icoon voor Leidsche Rijn: klassiek en verrassend, zacht en stevig, een groots gebaar tot in detail uitgewerkt.

Hof van Cartesius wint DUIC Publieksprijs

Samen met zeven andere genomineerde projecten maakte het busstation tevens kans op de DUIC Publieksprijs. Bijna 1500 Utrechters brachten de afgelopen maanden hun stem uit. Uit deze verkiezing kwam het Hof van Cartesius als winnaar naar voren. De circulaire broedplaats in het Werkspoorgebied wist maar liefst 30 procent van de stemmen in de wacht te slepen.

Publicatie

Met de bekendmaking van de winnaars is ook de speciale publicatie Rietveldprijs 2020 gepresenteerd. Hierin het door Marit Overbeek geschreven juryverslag, een interview met winnaar Annebregje Snijders en een essay over de vernieuwing van Hoog Catharijne – een prominent bouwproject dat niet tot de genomineerden wist door te dringen. Fotograaf Nadine van den Berg bracht alle acht projecten op fraaie wijze in beeld. Het boekje is uitgegeven door Thoth, ontworpen door BeukersScholma en is vanaf 17 november verkrijgbaar in de boekhandel.

Over de Rietveldprijs

De Stichting Rietveldprijs reikt elke twee jaar een prijs uit aan de ontwerper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de stad Utrecht. In 2017 ging de prijs naar Monk Architecten voor de verbouwing van de Werkspoorkathedraal. In 2015 ontving Herman Hertzberger de prijs voor TivoliVredenburg.